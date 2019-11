Klaus Iohannis, dupa aflarea rezultatului exit-poll: Am oprit PSD-ul! Ei nu vor alegeri, vor sa distruga tot

"Acest lucru pentru Romania inseamna un pas enorm inainte! Sigur, rezultatele oficiale vor veni maine, insa datele de exit-poll arata ca milioane de romani din tara si diaspora au votat pentru proiectul nostru, pentru o Romanie normala si pentru a continua procesul important de schimbare in bine! Am crezut mereu in Romania si in implicarea lor, iar participarea lor din aceste zile este o mare bucurie pentru democratia din Romania. Vreau sa le multumesc tuturor celor care ne-au acordat increderea lor. In primul rand liberalilor, dar si tuturor votantilor de dreapta si celor care nu cred neaparat intr-un partid anume, dar isi doresc ce ne dorim si noi, o Romanie normala! Lupta noastra comuna nu tine de o eticheta de partid. Lupta noastra este pentru indepartarea totala a PSD-ului de la putere, pentru ca PSD-ul sa nu mai tina Romania captiva si prizoniera in trecut!Astazi am facut un pas mare in aceasta directie. Nu este pasul decisiv inca. Mai este de lucru. Acesti ani au fost ani de lupta si ani de rezistenta. Am tinut piept impreuna asalturilor deosebit de agresive ale PSD-ului. Daca nu ne-am fi opus, PSD-ul ar fi reusit sa destructureze tot ce s-a construit in Romania in acest an: institutii democratice, stat de drept, parteneriate, calea europeana. Daca i-am fi lasat pe PSD-isti sa continue planurile si proiectele, astazi Romania s-ar fi intors in anii '90, poate mai rau, poate nici n-am fi avut alegeri. Fiindca asta vrea PSD-ul, daca nu este oprit. Si noi i-am oprit!", a spus Iohannis dupa aflarea rezultatului.Totodata, Iohannis a avut si un mesaj pentru votantii celorlalti candidati, inaintea turului 2."Pe votantii USR ii chem sa construim impreuna acest viitor pe care ni-l dorim. Celor de la PMP le spun veniti la vot acum! Putem impreuna sa facem Romania educata pe care si eu mi-o doresc! Razboiul cu PSD nu s-a terminat, dar noi suntem in pozitia in care trebuie sa muncim impreuna. Noi, USR-PLUS, PMP, UDMR, noi toti care ne dorim o Romanie normala! Nu inseamna ca votantii PSD vor fi uitati. Si ei isi doresc bani publici folositi corect, pentru spitale, pentru autostrazi, pensii, legi corecte si respectate de toti", a transmis Iohannis.Astazi romanii au fost chemati la urne pentru a-si alege presedintele tarii, sectiile fiind deschise in intervalul 07:00 - 21:00.Exit-poll CURS Avangarde:Klaus ...citeste mai departe despre " Klaus Iohannis, dupa aflarea rezultatului exit-poll: Am oprit PSD-ul! Ei nu vor alegeri, vor sa distruga tot " pe Ziare.com