Iohannis, dupa motivarea CSM in cazul Lazar: Suna foarte corect. Propunerea de revocare, o eroare

"O sa studiez motivarea (avizului negativ al CSM - n.red.) . Din ce am inteles pana acum, din ce s-a vehiculat in spatiul public, suna foarte corect. Iar despre activitatea procurorului general am mai spus.Este un procuror general care isi face treaba foarte bine, iar aceasta propunere de revocare mi s-a parut si mi se pare in continuare o eraore. Puteti trage singuri concluziile a ce va urma in aceasta chestiune", a raspuns seful statului intrebat ce decizie va lua in ce priveste revocarea din functie a lui Augustin Lazar, in contextul in care CSM a motivat avizul negativ in acest caz.Sectia pentru procurori a CSM arata in motivarea avizului negativ, emis in cazul propunerii ministrului Justitiei de revocare a procurorului general Augustin Lazar, ca MCV si Comisia de la Venetia au recomandat suspendarea imediata a tuturor procedurilor in curs de numire si revocare a procurorilor de rang inalt.Sectia de procurori din CSM face trimitere la o decizie data de Curtea Constitutionala in 2012, potrivit careia recomandarile raportului MCV sunt obligatorii pentru Romania."Raportul privind activitatea manageriala a procurorului general al Romaniei, domnul Augustin Lazar, a fost emis cu nerespectarea prevederilor art. 69 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere si Recomandarea 1 din Raportul Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu privind progresele inregistrate in Romania in cadrul Mecanismului de cooperare si verificare din ianuarie 2017, Avizul nr. 924/2018 al Comisiei de la Venetia, Raportul din cadrul MCV, din 13 noiembrie 2018, in care se recomanda suspendarea imediata a tuturor procedurilor in curs de numire si revocare a procurorilor de rang inalt, precum si considerentele Deciziei nr. 2/2012 a Curtii Constitutionale, Sectia pentru procurori a CSM va aviza negativ propunerea ministrului justitiei", se arata in motivare.Potrivit sursei citate, solicitarea formulata de ministrul Justitiei "nu respecta conditiile de legalitate", Sectia pentru procurori apreciaza ca nu se impune analiza, sub aspectul temeiniciei, a motivelor invocate in "Raportul privind activitatea manageriala a procurorului general al Romaniei, domnul Augustin La ...citeste mai departe despre " Iohannis, dupa motivarea CSM in cazul Lazar: Suna foarte corect. Propunerea de revocare, o eroare " pe Ziare.com