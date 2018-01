Klaus Iohannis face prima mutare pentru a bloca modificarea Legilor Justitiei. Ce urmeaza?

Multi s-au intrebat ce va face Klaus Iohannis dupa ce legile modificate in Comisia Iordache si, apoi, votate in plen, au parasit Parlamentul? Ce optiuni are presedintele? Ce strategie va aplica? Ce sanse de reusita?In opinia mea, Klaus Iohannis a avut un discurs puternic in fata membrilor CSM, criticand Comisia Iordache, dar scotand in evidenta importanta deciziei Curtii Constitutionale in ce priveste rezolvarea acestei crize din Romania.Desi pare a nu avea multe optiuni, in spatele fiecarei fraze rostite de presedinte acesta a lasat sa se intrevada o posibilitate de remediere a situatiei.Curtea Constitutionala a ajuns in punctul in care isi va decide viitorulIohannis a criticat in termeni duri ceea ce s-a intamplat in Parlament, sugerand ca judecatorii CCR ar fi trebuit sa-si asume responsabilitatea si sa nu lase ca sistemul parlamentar sa fie facut tandari de interesele unui partid politic, validand functionarea unei comisii speciale care sa modifice legi. Dar in spatele acestei critici, Klaus Iohannis a oferit Curtii Constitutionale posibilitatea sa remedieze situatia, in joc fiind chiar credibilitatea acestei institutii."In ansamblu, insa, am si acum speranta ca aceste legi vor fi imbunatatite. Am speranta si increderea ca la Curtea Constitutionala judecatorii se vor apleca cu timp, cu mult profesionalism si cu multa obiectivitate asupra celor contestate, iar in cazul in care anumite chestiuni vor trebui clarificate, cred ca si Parlamentul are puterea sa recunoasca ca anumite lucruri s-au intamplat fara discutii publice suficiente, fara transparenta, asa cum o asteapta toata lumea, si se pot adapta articolele in asa fel incat legile sa fie de folos celor care functioneaza sub autoritatea lor", a subliniat Klaus Iohannis in discursul tinut in fata membrilor CSM.Dar presedintele a facut mai mult de atat. Acesta a transferat catre CSM o mare responsabilitate, aceea de a garanta independenta justitiei in orice situatie, cerand Consiliului sa amendeze ca si pana acum orice incercare a PSD de a-si subordona Justitia."Dumneavoastra, CSM, conform Constitutiei, garantati independenta justitiei in Romania. Sigur, aceasta sintagma, garantare, in contextul in care atribut ...citeste mai departe despre " Klaus Iohannis face prima mutare pentru a bloca modificarea Legilor Justitiei. Ce urmeaza? " pe Ziare.com