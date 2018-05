Klaus Iohannis: Imi doresc sa vad oameni mai responsabili in functiile executive

"In programele guvernamentale, infrastructura a fost o prioritate doar la nivel declarativ si nu vorbesc doar despre unii guvernanti. In afara de harti colorate si planuri frumoase, lumea se uita si la realizari cei 15 km inseamna ridicol de putin. Autostrazile se fac in ritm de melc.(...) Romanii isi doresc un trai mai bun si recurg la proteste pentru a atrage atentia asupra acestor probleme acute", a afirmat Klaus Iohannis, la Pitesti.Presedintele a aruncat si cateva ocheade spre guvern."Imi doresc sa vad oameni mai responsabili in functiile executive", a spus presedintele.Presedintele a adaugat ca Executivul ar trebui sa faca toate eforturile pentru a aduce in Romania noi firme straine."Autoritatile guvernamentale trebuie sa inteleaga o data pentru totdeauna ca investitorii straini nu trebuie priviti cu adversitate, dimpotriva. Executivul ar trebui sa faca toate eforturile pentru a aduce in Romania noi firme straine cat mai performante, in special in sectoarele in care dispunem de avantaje competitive remarcabile si avem suficiente sectoare de acest tip", a spus acesta.Presedintele Klaus Iohannis se afla la Pitesti, unde participa la dezbaterea "Industria auto, motorul dezvoltarii economiei. Factori de crestere a competitivitatii", organizata de Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM), la care vor lua parte reprezentantii celor mai importante companii din industria auto romaneasca, si pentru o vizita la uzina Automobile Dacia "Avand in vedere importanta deosebita a industriei auto pentru economia Romaniei, presedintele Klaus Iohannis va purta un dialog cu participantii la dezbatere pe teme cheie pentru perspectivele de dezvoltare ale acestei industrii, precum cele care privesc competitivitatea, infrastructura, piata fortei de munca, nevoia de profesionalizare a educatiei, cat si provocarile viitorului in contextul industriei 4.0", a precizat Administratia Prezidentiala.Apoi, presedintele va vizita uzina Automobile Dacia S.A. de la Mioveni, unde va avea discutii cu membri ai conducerii si angajati ai companiei. ...citeste mai departe despre " Klaus Iohannis: Imi doresc sa vad oameni mai responsabili in functiile executive " pe Ziare.com