Klaus Iohannis, izolat si criticat, intra in ultimul an de mandat pregatindu-si candidatura. Ce sanse are?

Klaus Iohannis trece prin cea mai intunecata perioada a sa de cand se afla la conducerea tarii. Blocat de PSD, nu are solutii sa schimbe Guvernul Dancila, in vreme ce nemultumirea populatiei a atins cote ingrijoratoare.81% dintre alegatori considera ca Romania se indreapta intr-o directie gresita.Liviu Dragnea, presedintele PSD, este cel mai nepopular lider politic, iar social-democratii, aflati la guvernare de doi ani, au pierdut 40% din electorat.Mai mult, incercarea de revigorare a liderului social-democrat printr-o "victorie facila" la referendumul pentru familia traditionala a esuat.In acest context politic ostil celor din PSD, generat de acuzatiile de coruptie si de incercarile repetate ale acestui partid de a modifica prevederile legale astfel incat sa obtina o "legalizare a coruptiei", cum caracteriza un europarlamentar ecologist guvernarea social-democrata, Klaus Iohannis este perceput ca un presedinte absent.Electoratul lui Klaus Iohannis, tot mai dezamagitS-a produs o falie tot mai mare intre asteptarile electoratului sau si actiunile sale. Iesirile rare, cedarile in fata presiunilor facute de alianta PSD-ALDE transmit societatii mesajul ca e un lider cel putin detasat, daca nu de-a dreptul invins."Domnule presedinte, eu va apar. De patru ani si mai bine, explic ce faceti, de ce faceti, indemn, dar azi m-am dezumflat un pic pentru ca ati fost sovaielnic in exprimare", a scris Catalin Lascu pe Facebook un sustinator al lui Klaus Iohannis, comentand postarea presedintelui in care acesta critica Guvernul Dancila dupa rezolutia Parlamentului European si publicarea raportului MCV: "doua note foarte proaste pentru aceasta guvernare Dragnea-Dancila, care este un accident al democratiei romanesti".Acest ton critic si dezamagit e des intalnit in majoritatea reactiilor celor care-l sustin pe Klaus Iohannis, cea mai mare nedumerire a acestora fiind aceea ca nu inteleg de ce presedintele face atat de putin pentru a opri tavalugul PSD.Alegerile anticipate, solutia din 2015 care ar fi schimbat destinul RomanieiPentru a intelege atitudinea presedintelui e utila o intoarcere in timp la momentul victoriei de acum p