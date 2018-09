Klaus Iohannis, la ONU: Suntem in slujba popoarelor noastre si fiecare cetatean trebuie sa vada rezultate

"Suntem in slujba popoarelor nostre si fiecare cetatean ar trebui sa vada rezultate concrete in viata de zi cu zi", a spus Klaus Iohannis."Este necesar sa explicam ca ne confruntam cu amenintari grave la adresa securitatii, ca terorismul trebuie sa primeasca un raspuns coordonat la nivel global, ca proliferarea armelor de distrugere in masa si mijloacele lor de livrare raman amenintari existentiale pentru securitatea globala(...)Romania actioneaza in regiunea sa in acest sens. Exista in continuare conflicte nerezolvate in zona extinsa a Marii Negre, care reprezinta amenintari serioase pentru regiune si pentru securitatea internationala", a afirmat Iohannis in cadrul dezbaterilor generale ale celei de-a 73-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite.Klaus Iohannis a vorbit despre contextul intern al Romaniei, care celebreaza, in acest an, 100 de ani de existenta statala."Acum o suta de ani, romanii si-au indeplinit marele vis, acela de a trai impreuna intr-o singura tara unita. Centenarul Romaniei Moderne Unite nu se refera doar la trecutul tarii mele, cat mai ales la viitorul ei.Este convingerea mea ferma ca un viitor mai sigur si mai prosper pentru poporul roman nu poate exista decat alaturi de societati pasnice si durabile din intreaga lume", a spus Iohannis.Totodata, presedintele a precizat ca mizeaza pe sprijinul statelor membre pentru un mandat de membru nepermanent al Romaniei in Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite."Dupa cum stiti, Romania candideaza pentru un mandat de membru nepermanent in Consiliul de Securitate pentru perioada 2020-2021. Prin aceasta candidatura, ne asumam partea noastra de responsabilitate in efortul de a spori eficacitatea Consiliului. Speram ca intreaga noastra evolutie de pana acum in cadrul ONU va va convinge inca o data ca Romania este determinata sa sprijine ONU in activitatile sale de promovare a pacii si dezvoltarii pentru toti membrii sai. Pacea, dezvoltarea si justitia sunt piloni fundamentali ai strategiei noastre multilaterale. Ne respectam partenerii si ne bazam pe dialog. Contam pe sprijinul dumneavoastra extrem de valoros pentru candidatura noastra. Romania va fi un parten ...citeste mai departe despre " Klaus Iohannis, la ONU: Suntem in slujba popoarelor noastre si fiecare cetatean trebuie sa vada rezultate " pe Ziare.com