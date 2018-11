Membrii Consiliului European vor discuta despre Declaratia politica privind viitoarele relatii dintre UE si Marea Britanie, se arata in anuntul Administratiei Prezidentiale remis Ziare.com.Dupa agrearea proiectului de catre liderii statelor membre in Consiliul European, Acordul de retragere al Marii Britanii din Uniune urmeaza sa fie aprobat formal in Consiliul UE si de Parlamentul European si ratificat de catre Parlamentul britanic.Marea Britanie si Uniunea Europeana au aprobat "in principiu" acordul in ceea ce priveste relatiile dupa iesirea tarii din Blocul comunitar, au transmis reprezentantii Consiliului European.Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a anuntat ca negociatorii britanici si cei ai Uniunii Europene au convenit joi textul documentului comun care stabileste obiectivele pentru viitoarea relatie post-Brexit intre Londra si blocul comunitar.Documentul are nevoie acum de aprobarea politica a Londrei si a restului de 27 de state membre, care se vor reuni duminica intr-un summit extraordinar la Bruxelles.Declaratia politica comuna merge mana in mana cu acordul de retragere a Marii Britanii, detaliind termenii "divortului". Ea acopera obiectivele viitoare comune in domeniile comertului, securitatii si cooperarii politice, punand bazele negocierilor care pot incepe imediat dupa iesirea Regatului din UE. ...citeste mai departe despre " Iohannis merge duminica la Consiliul European, unde se va agrea acordul pe Brexit " pe Ziare.com