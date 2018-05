Klaus Iohannis: Revolutia salariilor a fost un esec. Modificarile au fost facute de habarnisti

Presedintele Iohannis a vorbit, la Blaj, despre ceea ce considera ca ii lipseste Romaniei pentru a fi o tara puternica."In anul in care marcam centenarul marii Uniri trebuie sa vorbim despre prezent si viitor in aceeasi masura in care vorbim si despre trecut. (...) Intrebarea se pune ce lasam noi viitoarelor generatii, cum va arata Romania deceniilor viitoare. Sunt intrebari care trebuie sa ne preocupe. (...)Un om intelept atunci cand planifica viitorul se uita in trecut, trage invataminte si isi face planul pentru viitor. Acelasi lucru trebuie sa il facem si noi acum. Imi doresc o tara puternica, bine ancorata in Europa si in valorile europene. Dar pentru asta este nevoie de autonomie institutionala, de stabilitate fiscala, si de o politica externa predictibila, nu asa cum este cea de acum. Acestia sunt pilonii pe care se contruieste un stat eficient. Daca vorbim despre aceste lucruri, lumea se intreba ce sa facem.Inainte de toate, trebuie sa stim ce vrem si sa lucram in aceeasi directie. (...) Trebuie sa construim o Romanie solida. Tocmai lucrurile pe care le-am mentionat, ca stabilitate fiscala si existenta statul de drept, au fost puse in pericol in cursul ultimului an prin asa zise reforme.Va amintesc numai pe ultima, un insucces, asa-zisa reforma a salariilor. Ce sa inteleaga un om de rand caruia i se promitea o crestere de 25%, iar in scurt timp i se muta contributiile de la angajator la angajat si nu numai ca salariul nu-i creste, dar in unele cazuri chiar scade? N-o putem numi o reforma. E un esec. Asa ceva trebuie evitat pentru ca are repercusiuni in timp, in profunzime. Daca omului nu i se plateste onorabil munca, nici nu isi va putea intretine familia.Si-au facut pesedistii un calcul sa dea mai multi bani la oameni, dar banii nu au fost si atunci au luat de la autoritatile locale. (...) Bunastarea nu se va produce dand bani pe hartie, ci cand oamenii vor castiga real mai bine, comunitatile vor fi mai bogate. A mai fost unul care a crezut ca le stie pe toate si ca viitorul va fi de aur. Nu merge asa, ghinion, cu unul care se crede mai destept si ca le stie el pe toate.Sunt aici sa vedem ce se poate face ca sa asiguram oamenilor dezvoltarea de care putini se ocupa cu adevarat", a declarat Klaus Iohanni ...citeste mai departe despre " Klaus Iohannis: Revolutia salariilor a fost un esec. Modificarile au fost facute de habarnisti " pe Ziare.com