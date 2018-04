Klaus Iohannis: Romania are in NATO cea mai solida garantie de securitate a sa

"Ca parte a celei mai puternice si eficiente Aliante de aparare colectiva din istorie, Romania are in NATO cea mai solida garantie de securitate a sa", a afirmat presedintele."Ziua NATO reprezinta, pentru Romania, un moment special, cu o dubla semnificatie: aniversam 69 de ani de la semnarea, la 4 aprilie 1949, a Tratatului de la Washington, actul de infiintare a Aliantei Nord-Atlantice si, totodata, 14 ani de la aderarea, in martie 2004, la cea mai puternica Alianta politico-militara din istorie", scrie Klaus Iohannis in debutul mesajului sau transmis cu ocazia sarbatoririi Zilei NATO in Romania.Potrivit lui Iohannis, "vocatia pro-occidentala a tarii noastre a primit, la acel moment, o confirmare fara echivoc"."Romania a devenit oficial membru cu drepturi depline in cadrul familiei de natiuni care isi ghideaza prezentul si construiesc viitorul pe baza valorilor libertatii, democratiei si statului de drept, precum si a intereselor de securitate si aparare comune. NATO a dovedit, de-a lungul timpului, ca are capacitatea de a se adapta si de a evolua, caracteristici esentiale pentru o organizatie care acum se confrunta cu amenintari multiple, aflate intr-o continua dinamica", a mai spus presedintele.Acesta aminteste masurile luate, de-a lungul timpului, pentru intarirea capacitatii operationale a Aliantei."Romania a fost si este in continuare parte activa a acestor demersuri, ca aliat responsabil si de incredere. Am infiintat Brigada Multinationala Sud-Est de la Craiova, structura NATO care si-a dovedit deja eficienta in exercitii multinationale de amploare anul trecut, si participam cu militari in Polonia, in cadrul grupului de lupta condus de Statele Unite ale Americii.Tara noastra a devenit un pilon de stabilitate regional, iar pentru a ne consolida acest statut este nevoie ca procesul de adaptare permanenta sa continue. Suntem si ramanem angajati alaturi de aliatii nostri in teatrele de operatii, cum este cel din Afganistan, precum si in structurile de comanda si in centrele de pregatire ale Aliantei, iar contributiile noastre sunt foarte apreciate", mai spune seful statului care completeaza ca Romania va continua sa isi respecte angajamente ...citeste mai departe despre " Klaus Iohannis: Romania are in NATO cea mai solida garantie de securitate a sa " pe Ziare.com