Kovesi, despre cercetarea disciplinara: Sunt acuzata, in mod intamplator, cand exista un asalt asupra justitiei. Nu demisionez

"Lucrez in procuratura de peste 22 de ani si in acesti 22 de ani nu am avut niciodata o cercetare disciplinara sau o actiune disciplinara. In mod cu totul intamplator, anul trecut, cand au inceput atacurile asupra justitiei, cand IJ a dat un comunicat de presa in care sustinea modificarile la Legile Justitiei propuse la acea vreme de ministrul Justitiei, au inceput, in mod cu totul intamplator mai multe sesizari din oficiu ale IJ. Cred ca sunt peste 15 sau 16. Deci, este foarte dificil de comentat.Dar ce pot sa va spun categoric, ca in aceasta cercetare disciplinara, care vizeaza o inregistrare care a fost distribuita publicului in luna iunie anul trecut, s-a facut un raport de constatare, o expertiza criminalistica in care s-a stabilit ca inregistrarea nu este originala, ca inregistrarea a suferit editari. Au fost audiati toti colegii participanti la sedinta. O sa-mi fac apararea in cadrul Sectiei pentru procurori si o sa vedem ce se intampla cu aceste actiuni disciplinare", a declarat sefa DNA, intr-un interviu pentru Agerpres.Citeste mai multe despre: Laura Codruta Kovesi, cercetata disciplinar. Inspectia Judiciara o acuza pe sefa DNA de 3 abateri.Kovesi a negat ca procurorii s-ar fi plans ca ar avea un comportament abuziv."Dimpotriva, am fost sase ani procuror general al Romaniei, am fost aproape patru ani procuror-sef al DNA. Niciodata in cei 22 de ani de procuratura nu am fost acuzata ca as fi avut un comportament nepotrivit in relatiile cu colegii.Am tinut mii de sedinte ca sef al institutiilor, am participat la sedinte ca procuror cu functie de executie. Niciodata nu am fost acuzata de asa ceva. Doar acum, in mod cu totul intamplator, cand sunt aceste atacuri, cand exista acest asalt asupra justitiei, am fost acuzata ca as fi facut afirmatii pe un ton autoritar in cadrul sedintei", a spus procurorul-sef al DNA.Ea a precizat ca la dosar au fost depuse documente - raportul de constatare, expertiza si declaratiile tuturor procurorilor care au fost prezenti la sedinta."Imi e foarte greu sa anticipez cat va dura aceasta judecata. Speta este una foarte simpla, probele sunt foarte clare si evidente. O sa-mi fac apararile in fata Sectiei de procurori, asa cum am facut-o ...citeste mai departe despre " Kovesi, despre cercetarea disciplinara: Sunt acuzata, in mod intamplator, cand exista un asalt asupra justitiei. Nu demisionez " pe Ziare.com