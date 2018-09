La o zi dupa ce Dancila a promis ca nu face campanie pro-referendum, ministrul Finantelor spune ca va vota "Da"

"Am sa merg la referendum si am sa votez Da", a declarat Eugen Teodorovici, in cadrul unei emisiuni la Antena 3.Prin acest referendum se intentioneaza modificarea Constitutiei, in sensul in care sa se prevada ca, in Romania, casatoria este doar cea dintre o femeie si un barbat.Ministrul Finantelor crede ca acest referendum este un moment bun si bine ales, precum si un semnal pe care-l da Romania ca societate."Este momentul ca aceasta tara sa isi arate optiunea", a mai spus Teodorovici, citat de Mediafax.Declaratia ministrului social-democrat vine la o zi dupa ce premierul Viorica Dancila a dat asigurari la Bruxelles socialistilor europeni ca PSD nu va face campanie pentru a-i convinge pe romani sa voteze pentru modificarea in Constitutie a definitiei casatoriei.Declaratia lui Dancila este total contrara celor facute de numerosi lideri PSD, in frunte cu Liviu Dragnea, dar si actiunilor intreprinse sau anuntate deja de social-democrati, care nu numai ca au spus explicit ca incep o astfel de campanie, dar au pregatit si sloganuri pentru ea.Dancila a spus ca modificarea definitiei legale a casatoriei "nu este indreptata spre o anumita orientare sexuala sub nicio forma". In plus, premierul Romaniei, care este si presedinte executiv al PSD, spune ca partidul sau nu va face campanie pentru referendum."Vom vedea ce va iesi, daca vor veni la vot, PSD nu va face campanie, nu va face campanie. E obligatia tuturor sa faca actiuni care sa arate ce inseamna acest referendum, dar nu vom face campanie pentru a se lua o decizie sau alta", a mai promis fara acoperire Viorica Dancila.Referendumul initiat de Guvernul Romaniei este vazut de oficialii europeni drept un atac la adresa drepturilor omului.Politico: Referendumul din Romania, un atac la drepturile omului in inima UE, folosit ca sa uite poporul de coruptieCum a fugit Dancila de un jurnalist Euronews pe holurile Parlamentului European (Video)Dancila sustine la Bruxelles ca PSD nu face campanie pentru "familia traditionala", desi partidul a si inceput-o (Video)Ministrul Gavrilescu, dar si politicieni din Opozitie au facut propaganda pro-referendum intr-o biserica din Prahova, cu spatele la altar (Video)Reactia si dubla masura a BOR dupa propaganda politica, facuta in biserica si cu spatele la altarCe a spus Dragnea, intrebat daca mai ...citeste mai departe despre " La o zi dupa ce Dancila a promis ca nu face campanie pro-referendum, ministrul Finantelor spune ca va vota "Da" " pe Ziare.com