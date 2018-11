La propunerea unui roman, Parlamentul European aloca 500 de milioane de euro pentru apararea statului de drept

"Vedem in Romania, in aceste zile mai mult ca oricand, cum valorile fundamentale ale Uniunii Europene, precum democratia, statul de drept si independenta Justitiei, sunt atacate constant. Atacuri la adresa statului de drept sunt, insa, intalnite si in alte state membre.Asistam la campanii de dezinformare, stiri false si chiar declaratii antieuropene ale politicienilor populisti. De multe ori, aceste atacuri vin din afara Uniunii Europene, de la adversarii democratiei europene. De aceea, prin acest program, vrem sa aparam valorile Uniunii si sa dotam cetatenii si societatea civila cu instrumentele necesare de a se apara de aceste atacuri", explica Siegfried Muresan, intr-un comunicat de presa remis miercuri.Propunerea europarlamentarului PNL se refera la bugetul alocat Programului pentru Drepturi si Valori al Uniunii Europene.Potrivit sursei citate, acest program a fost propus de Comisia Europeana in proiectul privind Cadrul Financiar Multianual al UE 2021 - 2027 cu scopul de a finanta proiecte de promovare a drepturilor si valorilor Uniunii Europene in statele membre.Unde se duc baniiProgramul va putea finanta, printre altele, campanii de informare si comunicare, activitati de formare, schimb de bune practici si monitorizare analitica.Sunt eligibile toate entitatile juridice din statele membre, adica atat institutiile guvernamentale, cat si organizatiile non-guvernamentale, institutiile mass-media etc.Comisia Europeana a propus, initial, trei componente ale programului: egalitate si drepturi, participarea cetatenilor la viata democratica a Uniunii si combaterea violentei. Ulterior, Parlamentul European a propus o a patra componenta: promovarea democratiei si a statului de drept.Avand in vedere importanta acestei a patra componente, Siegfried Muresan a solicitat o finantare adecvata si cresterea bugetului total al programului. Astfel, programul va avea un buget total de 1,6 miliarde de euro, dintre care cel putin 500 de milioane de euro urmeaza a fi folositi pentru componenta de promovare a democratiei si a statului de drept.Dupa votul de miercuri din Parlamentul European, propunerea lui Muresan se va regasi in mandatul PE privind negoc ...citeste mai departe despre " La propunerea unui roman, Parlamentul European aloca 500 de milioane de euro pentru apararea statului de drept " pe Ziare.com