Legea de aprobare a controversatei OUG 114, unda verde in Comisia de munca, intr-o sedinta tensionata

Au fost 11 voturi pentru, 2 impotriva si 7 abtineri. Urmeaza acum ca legea sa mearga la Comisia de buget.Dezbaterile au fost tensionate, dupa ce Opozitia a cerut amanarea discutiilor, afirmand ca amendamentele au sosit foarte tarziu si nu se stie ce se voteaza."Nu stim ce votam, nu ne-au fost trimise amendamentele. Propun sa amanam discutiile pana saptamana viitoare", a declarat deputatul PNL Dan Vilceanu."Eu ridic mana pentru un vot pentru sau impotriva. Trebuie sa stiu ce votez", a spus, la randul sau, deputatul PNL Mara Calista.Presedintele Comsiei de Munca, social democratul Adrian Solomon, a supus propunerea la vot insa rezultatul a fost 9-9, astfel ca dezbaterile au continuat."Rezultatul este 9-9, continuam sedinta. Mai aduceti un om sa treaca la vot, sau convingeti pe cineva sa voteze pentru", a spus, ironic, Adrian Solomon.Dupa cateva minute, Dan Vilceanu a cerut din nou amanarea discutiilor. "Mai propun inca o data amanarea. Nu e urgenta, sunt si alte comisii care trebuie sa dea raport pe lege", a spus el.Adrian Solomon a replicat: "Trebuie sa le dam noi avant celorlalte comisii". A supus totusi din nou la vot amanarea dezbaterilor, dar si de aceasta data rezultatul a fost egal, astfel ca sedinta a continuat.Au fost respinse majoritatea amendamentelor depuse de Opozitie, trecand totusi cel al PNL privind contributia de 3,75 % la Pilonul 2 de pensii.Vicepremierul Raluca Turcan a anuntat luni ca Guvernul isi va asuma raspunderea pe OUG 114, iar in sedinta de marti a Executivului va avea loc o prima lectura a acestei ordonante, astfel incat ea sa fie abrogata curand."Am decis azi o a doua asumare de raspundere sa fie luata pe OUG 114. In sedinta de maine vom avea o prima lectura pe OUG 114, astfel incat sa fie abrogata, cu exceptia partii legate de constructii unde deja s-au operat modificari in sector. Daca am abroga partea aceasta ar produce o bulversare in domeniul constructiilor si in sectorul economic.OUG 114 condus la toate cresterile de preturi, pe care le-au simtit romanii pe propria piele in timp ce erau mintiti ca o duc mai bine datorita cresterii de venituri facute de guvernarea precedenta. Da, veniturile au crescut, dar cresterile de preturi prin aceasta ordonanta ticaloasa au fost efectuate crescand de la facturile de en ...citeste mai departe despre " Legea de aprobare a controversatei OUG 114, unda verde in Comisia de munca, intr-o sedinta tensionata " pe Ziare.com