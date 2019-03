Legea lobby-ului, initiata de Tariceanu si ALDE, pe ordinea de zi la Senat

Termenul de adoptare tacita pentru proiect se implineste pe 6 martie, Senatul fiind prima camera sesizata, iar decizionala este Camera Deputatilor."Prezenta lege reglementeaza obligatiile de conduita si de inregistrare in asociere cu activitatile prin intermediul carora se urmareste influentarea directa a activitatii de legiferare si a proceselor decizionale la nivelul administratiei publice centrale si locale.Prezenta lege nu se aplica partidelor politice, cultelor recunoscute potrivit legii, structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale, institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale, precum si grupurilor de interese care nu incadreaza personal in calitate de reprezentanti ai intereselor", prevede proiectul legislativ initiat de ALDE.De asemenea, dispozitiile legii nu sunt aplicabile: "a) activitatilor reprezentantilor publici in legatura cu indeplinirea atributiilor ce le revin, conform legii; b) activitatilor unei persoane prin care aceasta valorifica propriile interese fara caracter antreprenorial; c) valorificarii unor drepturi sau reprezentarii intereselor unei parti sau a unei entitati implicate in relatii cu autoritatile administrative sau judiciare, in conditiile legii; d) consultantei juridice si reprezentarii realizate de catre avocati, notari, agenti fiduciari si alte persoane autorizate in acest sens; e) valorificarii intereselor de politica externa in cadrul relatiilor diplomatice sau consulare; f) activitatilor desfasurate la cererea unor reprezentanti publici".Activitatea de lobby reprezinta, potrivit initiativei legislative, "orice contact organizat si structurat cu reprezentanti publici pentru exercitarea unei influente in interesul unui client" in sensul influentarii activitatii de legiferare si a deciziilor administratiei publice. Lobbyist-ul este definit ca fiind "o persoana care exercita o activitate de lobby in calitate de angajat sau prestator in cadrul unei societati de lobby sau in cadrul unei societati care include lobby-ul in obiectul sau de activitate".Potrivit proiectului de lege a lobby-ului, reprezentantii publici (demnitarii numiti sau alesi, functionarii publici si personalu ...citeste mai departe despre " Legea lobby-ului, initiata de Tariceanu si ALDE, pe ordinea de zi la Senat " pe Ziare.com