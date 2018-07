Legea privind statutul alesilor locali este neconstitutionala, a decis CCR

CCR a dezbatut obiectia de neconstitutionalitate formulata de catre 80 de parlamentari ai PMP, PNL si deputati neafiliati asupra legii pentru modificarea Legii 393/2004 privind Statutul alesilor locali.Presedintele CCR, Valer Dorneanu, a declarat pentru News.ro ca sesizarea PMP si PNL a fost admisa.Curtea Constitutionala a admis cu unanimitate de voturi obiectia de neconstitutionalitate si a constatat ca dispozitiile Legii pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali sunt neconstitutionale.Liderul PMP, Eugen Tomac, declara ca actul normativ este nedemocratic si anticonstitutional."Adoptarea unei legi care sa le asigure mandatul primarilor, consilierilor si presedintilor consiliilor judetene chiar si in cazul in care partidul pe listele caruia au fost alesi fuzioneaza cu o alta formatiune politica este una abuziva, inspirata din idiologia totalitara si are o singura tinta - PMP", declara presedintele PMP, Eugen Tomac.El spunea ca PSD a modificat aceasta lege cu un singur scop: impotriva PMP, pentru ca PSD sa recupereze consilierii UNPR, deveniti PMP dupa fuziune."Sunt convins ca, prin aceasta sesizare la CCR, se incheie si povestea fuziunii intre PMP si UNPR. Cei din UNPR si-au epuizat toate caile de atac, desi in urma cu doi ani am avut un Congres de fuziune adoptat in unanimitate. Multi dintre fostii lideri UNPR, vazand ca nu si-au indeplinit obiectivele de a ajunge in Parlament prin PMP, au denuntat fuziunea, lucru care a creat dificultati in procesul de absorbtie a UNPR, iar ulterior au negociat cu cei din PSD ca actuala majoritate sa dea o lege cu dedicatie impotriva PMP. (..)Sunt convins ca CCR nu se va compromite si va judeca corect ceea ce am contestat noi, pentru ca nu se poate modifica o vointa a doua partide printr-o lege data cu scopul de a mai racola niste alesi locali. Pentru PSD este suficient ca si i-a luat inapoi pe fostii UNPR-isti din Parlament pe listele PMP, ceilalti colegi trebuie sa ramana acolo unde sunt, sa continuie activitatea in cadrul PMP. (...)Se incalca legea partidelor parlamentare, cat si principiul democratic de asociere intre par ...citeste mai departe despre " Legea privind statutul alesilor locali este neconstitutionala, a decis CCR " pe Ziare.com