Legea spalarii banilor ajunge la vot final. Mai poate fi insa evitata amenda de zeci de milioane de euro de la UE?

Comisia Juridica a adoptat raport favorabil cu amendamente potrivit carora oganizatiile minoritatilor nu raporteaza catre stat lista beneficiarilor finali, iar Oficiul de spalare a banilor va raporta lunar la ANAF tranzactii in numerar.Exceptarea organizatiilor care reprezinta minoritatile, in timp ce celelalte raman cu obligativitatea raportarii, a fost decisa dupa ce UDMR a anuntat ca sustine proiectul. Acest lucru creeaza insa o stare de discriminare, ce foarte probabil va fi amendata la CCR, Opozitia anuntand deja ca are de gand sa conteste legea in forma ei actuala.Oricum, chiar daca va fi votata, legea nu contine prevederi din directiva europeana, care trebuie obligatoriu introduse.In loc sa impiedice fraudele, legea afecteaza ONG-urilePotrivit legii de prevenire a spalarii banilor, discutata martea trecuta in Comisia Juridica a Camerei Deputatilor, notiunea de "beneficiar real" includea in cazul asociatiilor si fundatiilor "persoanele fizice sau, in cazul in care acestea nu au fost identificate, categoria de persoane fizice in al caror interes principal asociatia sau fundatia a fost infiintata sau functioneaza".De asemenea, legea prevede ca reprezinta "entitati raportoare" fundatiile si asociatiile, federatiile, precum si orice alte persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial.Despre aceste prevederi, de care ONG-urile minoritatilor scapa daca forma legii ramane asa, Opozitia a avertizat saptamana trecuta ca vor afecta si ONG-urile, precum si pe beneficiarii actelor de caritate."Se stabileste un mecanism de oprimare, as zice, a asociatiilor si fundatiilor, de constrangere a ONG-urilor pentru ca legea prevede niste obligatii foarte nepotrivite, niste sanctuni covarsitare, pe viitor vor avea obligatia sa raporteze institutiilor statului toti beneficiarii finali, adica toate persoanele de care au grija, ca vorbim de copiii abandonati, de persoanele bolnave, sau alt tip de beneficairi, sub sanctiuni covarsitoare, amenzi pe care nu si le permite o asociatie", a spus deputatul USR Stelian Ion.Cel mai probabil, vom plati o amenda uriasaPe 19 iulie, Comisia Europeana a anuntat ca trimite Romania, Grecia si Irlanda in fata Curtii de Justitie a UE pentru ca nu au pus in aplicare normele in materie de combatere a spalarii banilor.Termenul pentru transpunerea de catre statele membre in legislatiile lor nationale a celei de-a patra direct ...citeste mai departe despre " Legea spalarii banilor ajunge la vot final. Mai poate fi insa evitata amenda de zeci de milioane de euro de la UE? " pe Ziare.com