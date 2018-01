Lia Olguta Vasilescu: Daca Iohannis refuza sa desemneze un premier PSD, recurgem la suspendare

"Vom merge la Cotroceni cu o lista de semnaturi ale parlamentarilor, ca sa demonstram faptul ca exista o majoritate parlamentara. In acel moment, domnul Klaus Iohannis nu va putea sa spuna ca nu este o majoritate. Vom demonstra ca avem o majoritate calificata pentru a trece un nou guvern in Parlament.Daca domnul presedinte Klaus Iohannis nu va dori sa propuna premierul de la PSD catre Parlament, atunci vom trece la solutia de avarie. Daca nu se respecta Constitutia Romaniei, care spune foarte clar ca, daca exista o majoritate calificata...In cazul in care presedintele Romaniei nu va respecta Constitutia Romaniei este un motiv de suspendare a presedintelui", a declarat Lia Olguta Vasilescu.PSD si-a dat jos al doilea premier intr-un an. Tudose si-a dat demisia, Dragnea paseaza mingea la Cotroceni - Vezi filmul unei noi zile ce va ramane, deloc pozitiv, in istoria politicii romanestiPremierul Mihai Tudose si-a de pus demisia luni seara, dupa ce CEx al PSD a votat retragerea sprijinului sau politic.Conform articolului 85 din Constitutie, "presedintele Romaniei desemneaza un candidat pentru functia de prim-ministru si numeste Guvernul pe baza votului de incredere acordat de Parlament". Articolul 103 stabileste ca "Presedintele Romaniei desemneaza un candidat pentru functia de prim-ministru, in urma consultarii partidului care are majoritatea absoluta in Parlament ori, daca nu exista o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate in Parlament".Candidatul pentru functia de prim-ministru va cere, in termen de 10 zile de la desemnare, votul de incredere al Parlamentului asupra programului si a intregii liste a Guvernului, iar programul si lista Guvernului se dezbat de Camera Deputatilor si de Senat, in sedinta comuna. Parlamentul acorda incredere Guvernului cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor.Articolul 95 din legea fundamentala prevede ca, "in cazul savarsirii unor fapte grave prin care incalca prevederile Constitutiei, Presedintele Romaniei poate fi suspendat din functie de Camera Deputatilor si de Senat, in sedinta comuna, cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor, dupa consultarea Curtii Const ...citeste mai departe despre " Lia Olguta Vasilescu: Daca Iohannis refuza sa desemneze un premier PSD, recurgem la suspendare " pe Ziare.com