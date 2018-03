Liberalii vor ca 25 noiembrie sa fie Ziua Nationala a Meseriilor

"Motivele pentru recenta crestere inregistrata de invatamantul profesional sunt foarte clare: cresterea economiei are nevoie de resurse umane bine pregatite in meserii. De asemenea, deschiderea Romaniei catre piata europeana necesita oameni foarte bine pregatiti din punct de vedere profesional. Facilitatile acordate elevilor (bursa, internat si decont transport) si companiilor care investesc in acest tip de educatie, reprezinta si ele un imbold", se arata in expunerea de motive a proiectului, initiat de deputatii Raluca Turcan si Florica Cheres.Initiatorii precizeaza ca, in prezent, sunt 1.195 de institutii de invatamant profesional si tehnic, dar care sunt raspandite inegal pe teritoriul tarii. In acest sens, Turcan si Chereches dau exemplu regiunea de nord-est, unde sunt 242, iar in Bucuresti-Ilfov doar 68."Prin acest proiect de lege dorim sa oferim un cadru national care sa ofere ocazia de a promova invatamantul profesional si tehnic. Astfel, Ziua de 25 Noiembrie, va fi declarata Ziua Nationala a Meseriilor. Am ales data de 25 noiembrie pentru ca in aceasta zi a anului 1864 a fost promulgata de catre domnitorul Alexandru Ioan Cuza Legea asupra instructiunii a Principatelor Unite Romane, care statua pentru prima data invatamantul profesional", potrivit documentului citat.Una dintre dramele reale ale invatamantului romanesc este ca guvernarea PSD a desfiintat scolile de arte si meserii, cunoscute ca scoli "profesionale".Fondurile necesare pentru organizarea manifestarilor prilejuite de celebrarea Zilei Nationale a Meseriilor vor fi asigurate din bugetele institutiilor de invatamant, din bugetele autoritatilor publice centrale si locale, in limita alocatiilor bugetare aprobate, iar in cazul in care nu exista bugete aprobate in acest sens, se recomanda organizarea unor activitati cu amploare redusa care nu necesita resurse financiare.Proiectul legislativ este sustinut de parlamentari PNL, USR si PMP si a fost depus la Senat, in calitate de prima Camera sesizata. ...citeste mai departe despre " Liberalii vor ca 25 noiembrie sa fie Ziua Nationala a Meseriilor " pe Ziare.com