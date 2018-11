LIVE S-a votat remanierea Guvernului. Ce ministri pleaca si cine vine in locul lor

Inainte de CEx au avut loc si primele demisii: Mihai Fifor a anuntat ca pleaca din fruntea Ministerului Apararii, iar Gabriela Firea de la sefia interimara a PSD Bucuresti.Mihai Fifor se afla oricum pe lista ministrilor care vor fi remaniati, iar Gabrielei Firea ar urma sa i se retraga in CEx toate functiile detinute.Ziare.com va prezinta, in format LIVE TEXT, desfasurarea sedintei Comitetului National al PSD:15:25 - Deputatul Marius Budai a confirmat pentru Ziare.com ca CEx PSD a votat pentru numirea sa in functia de ministru al Muncii.15:02 - CExN a mai votat si pentru numirea urmatorilor ministri:Munca: deputatul Marius Budai in locul Liei Olguta Vasilescu,Economie: senatorul Niculae Badalau in locul lui Danut Andrusca,Transporturi: deputatul Lia Olguta Vasilescu in locul lui Lucian Sova,Aparare: senatorul Gabriel Les, fost ministru al Apararii in Guvernul Grindeanu, in locul demisionarului Mihai Fifor,Cultura: senatorul Daniel Breaz in locul lui George Ivascu.14:55 - Social-democratii au votat pentru numirea in functia de ministru al Dezvoltarii Regionale a lui Ilan Laufer, fost membru in Cabinetul Mihai Tudose, au declarat, pentru Mediafax, surse din partid.14:20 - Comitetul Executiv National al PSD a votat remanierea Guvernului.14:10 - Paul Stanescu pleaca din Guvern, anunta Antena3.13:35 - Paul Stanescu nu vrea sa plece de la Ministerul Dezvoltarii, potrivit unor surse citate de Realitatea TV.13:16 - La Ministerul Comunicatiilor ar urma sa vina Alexandru Petrescu, care a mai fost membru in Guvern.13:03 - Ministrul Tudorel Toader a declarat ca nu stie inca daca va fi remaniat sau nu. "Voi vedea daca s-a terminat CEx-ul, voi vedea care e solutia, pana cand apare in Monitorul Oficial alt ministru imi strang bagajele, il astept si ii predau", a spus Toader.12:47 - In sedinta CEx au avut loc discutii aprinse intre vicepresedintele Marian Oprisan si vicepremierul Paul Stanescu, informeaza surse citate de Antena3.12:30 - Codrin Stefanescu a fost ales secretar general al PSD, au declarat pentru Mediafax surse social-democrate. El va ocupa, astfel, locul lasat vacant dupa excluderea din partid a fostului secretar general, Marian Neacsu.12:03 - Digi24 infor ...citeste mai departe despre " LIVE S-a votat remanierea Guvernului. Ce ministri pleaca si cine vine in locul lor " pe Ziare.com