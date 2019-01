Liderul ALDE Europa: Romania trebuie sa ia in serios recomandarile facute de Comisia de la Venetia si GRECO privind statul de drept

In plus, presedintele ALDE Europa adauga ca tara noastra trebuie sa ia in serios recomandarile facute de Comisia de la Venetia si GRECO privind statul de drept."Melescanu este un ministru bun, care cunoaste foarte bine Europa, asa ca eu sunt increzator ca va fi o presedintie pozitiva", a declarat Hans van Baalen pentru RFI Romania.Intrebat care sunt principalele provocari ale Romaniei la presedintia Consiliului UE, presedintele ALDE Europa a raspuns: "Romania este un stat important in regiune - Moldova, Ucraina, Rusia - asa ca sper ca Romania va fi capabila sa puna pe masa chestiunea securitatii si ca va putea sa lucreze ca presedinte al Uniunii cu Statele Unite, pentru a avea o pozitie ferma fata de Rusia si fata de agresiunea ruseasca din regiune. Asta cred eu ca este important".In plus, acesta a enumerat si problemele curente, precum "Brexit, situatia din Magreb si din lumea araba, situatia legata de comertul cu SUA".Hans van Baalen a mai precizat ca "Romania ar trebui sa fie un mediator eficient, sa aduca cele 28, respectiv 27 de state, dupa Brexit, impreuna, sa formuleze pozitii comune, asta este foarte important".De asemenea, Hans van Baalen a mai apreciat ca Romania trebuie sa ia in serios recomandarile facute de Comisia de la Venetia si GRECO privind statul de drept."Noi in grupul ALDE din Parlamentul European si in partidul ALDE, pe care-l conduc, am spus ca ni se pare foarte important ca atat Comisia de la Venetia, cat si GRECO sa fie luate in serios, in privinta recomandarilor facute Romaniei privind statul de drept. E foarte important, dar vom judeca Romania in functie de intregul ei mandat la sefia Consiliului Uniunii Europene, nu vom tine cont de un singur punct, indiferent cat de important ar fi el", a adaugat Hans van Baalen.Citeste mai multe despre Liderul ALDE Europa, la RFI: Romania ar trebui sa fie un mediator eficient la sefia UE pe site-ul RFI Romania. ...citeste mai departe despre " Liderul ALDE Europa: Romania trebuie sa ia in serios recomandarile facute de Comisia de la Venetia si GRECO privind statul de drept " pe Ziare.com