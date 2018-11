Weber a avut un discurs dur la adresa Guvernului de la Bucuresti."Guvernul roman trebuie sa schimbe urgent directia tarii, valorile UE nu sunt negociabile. Nu exista nicio discutie pe respectarea principiilor fundamentale. Romania e clar ca merge inapoi in lupta anticoruptie. Este presiune pe Justitie", a spus Weber, in conferinta in care a anuntat ca PPE va vota Rezolutia.Acesta a catalogat drept inacceptabila interventia fortelor de ordine de la protestul din 10 august de la Bucuresti."Am vazut oameni batuti de politie, ceea ce este inacceptabil", a mai spus Weber.Si faptul ca Romania urmeaza, in aceste conditii, sa preia presedintia Consiliului UE, a fost mentionat de liderul PPE."E greu de imaginat ca o tara cu atatea semne de intrebare privind statul de drept va prelua presedintia UE", a punctat Weber.Urmareste aici, in format Live Text, rezultatul votului din plenul PE si reactiile de dupa ...citeste mai departe despre " Liderul PPE: E greu de imaginat ca o tara cu atatea semne de intrebare privind statul de drept va prelua presedintia UE " pe Ziare.com