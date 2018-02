Liderul Verzilor din PE: Sutele de mii de oameni nu au iesit in strada in Romania pentru ca vremea era frumoasa

"Suntem ingrijorati in mod legitim cand vedem ca jucatori-cheie din clasa politica si o parte substantiala din clasa politica (din Romania - n.red.) sunt implicati in scandaluri legate de trafic de influenta si coruptie", a spus Lamberts la o conferinta de presa in Parlamentul European la Strasbourg.Eurodeputatul belgian a mai precizat: "am vazut sute de mii de romani care au demonstrat in strada. Nu cred ca au facut acest lucru datorita faptului ca vremea era frumoasa si au vrut sa iasa la aer".Philippe Lamberts vede "un guvern care incearca sa se asigure ca politicienii scapa fara probleme din ceea ce ei numesc cazuri de coruptie minore. Nu sunt lucruri care sa ne faca fericiti. Prin urmare, suntem profund ingrijorati".Copresedintele Aliantei Libere Europeane din Parlamentul European a mai afirmat ca, "atunci cand democratia este in joc", Verzii nu au "dusmani preferati".La initiativa Grupului Verzilor, eurodeputatii vor dezbate, miercuri dupa-amiaza, modificarile la sistemul de justitie din Romania si posibila amenintare la adresa statului de drept. Din partea Comisiei Europene va vorbi Frans Timmermans, prim-vicepresedintele. Consiliul ar urma sa fie reprezentat de Monika Panayotova, ministru adjunct pentru presedintia bulgara a Consiliului UE.Miercurea trecuta, presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a avertizat, ca in cazul in care Legile Justitiei raman asa cum au fost adoptate in Parlament, discutiile referitoare la renuntarea la MCV si intrarea in Spatiul Schengen a Romaniei "se vor pune in alti termeni".Cu o zi inainte, Donald Tusk, presedintele Consiliului European, i-a trimis o scrisoare de felicitare premierului Viorica Dancila la numirea in functie, transmitandu-i totodata ca Guvernul are "o responsabilitate importanta" pentru mentinerea valorilor UE, inclusiv prin respectarea normelor statului de drept si prin combaterea coruptiei.Citeste si:Situatia Justitiei din Romania va fi dezbatuta, miercuri, in Parlamentul EuropeanJuncker: Daca Legile Justitiei raman asa, discutam altfel despre Schengen si MCV. Nu acceptam pasi inapoiIohannis: Avem o problema majora cu Legile Justitiei si cu Codurile Penale. Pentru asta eu ma agit, se vede, nu se vede, e partea a douaProtestele romanilor, prezentate Pa ...citeste mai departe despre " Liderul Verzilor din PE: Sutele de mii de oameni nu au iesit in strada in Romania pentru ca vremea era frumoasa " pe Ziare.com