Modificarea Codurilor Penale a trecut si de deputati, in procedura de urgenta: "Astazi, hotia a castigat in Parlament!"

Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor, nu a condus sedinta si nici nu a fost prezent la dezbatere, dar a venit la votul final.PNL si USR au anuntat ca vor ataca modificarile la Curtea Constitutionala, avand doar 2 zile la dispozitie, pentru ca proiectele au fost adoptate in procedura de urgenta."Este cea mai grava situatie din ultimii doi ani de zile din punct de vedere legislativ, pentru ca aceste modificari ii ajuta in mod substantial pe infractori", avertizase inainte de vot deputatul USR Stelian Ion.In sedinta de plen, PNL si USR au facut apel la deputatii UDMR si la cei ai minoritatilor sa nu voteze proiectele, fara succes insa.Printre cei care au votat in favoarea modificarilor la Codurile penale se numara presedintele PSD, Liviu Dragnea, liderul deputatilor UDMR, Attila Korodi, precum si liderul grupului minoritatilor, Varujan Pambuccian.La PSD a existat o singura iesire din rand: deputatul de Braila Nicu Nita a votat "Nu" la CPP, dar a revenit alaturi de colegii sai la CP, votand "Da".Lista deputatilor care au votat modificarile la Codul de Procedura penala.Lista deputatilor care au votat modificarile la Codul Penal.Florin Iordache a anuntat cu putin timp inainte de vot ca sunt prezenti 181 de deputati, insa in doar cateva minute prezenta a crescut brusc la 265 de deputati, conform votului electronic, inregistrat si transmis in direct.De fapt, Puterea chiar si-a mobilizat, in pauza de 5 minute, oamenii in sala, in timp ce Opozitia a incercat o strategie de blocare: PNL si USR si-au scos cartelele de vot la testul de prezenta, sperand ca astfel sedinta ramane fara cvorum. Daca la testul de prezenta ar fi fost mai mica de 165, sedinta sar fi incheiat fara voturile finale. Cum PSD-ALDE-UDMR-minoritati au strans 181 de deputati, opozantii proiectelor au introdus si ei cartelele de prezenta si au votat ulterior impotriva proiectelor.Ziare.com a transmis principalele momente si declaratii din sedinta Camerei Deputatilor in format LIVE text:13:10 - PNL anunta ca va contesta la CCR cele doua legi adoptate azi."Au votat pentru ca Liviu Dragnea sa aiba un Paste fericit. Pentru PNL e o zi neagra, dar pentru fiecare roman din aceasta tara este o zi care va ramane in istoria loviturilor ...citeste mai departe despre " Modificarea Codurilor Penale a trecut si de deputati, in procedura de urgenta: "Astazi, hotia a castigat in Parlament!" " pe Ziare.com