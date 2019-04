Deputatii Opozitiei vor sa-l dea jos pe Cuc: N-ati construit niciun kilometru de autostrada! Cum se apara ministrul

Inca de saptamana trecuta, deputatul liberal Lucian Bode a anuntat ca, impreuna cu zeci de colegi, cere demiterea lui Razvan Cuc de la conducerea Transporturilor. Motivul - sustin deputatii Opozitiei - este ca nici ministrul si nici partidul care l-a numit in functie nu au capacitatea de a construi si intretine infrastructura rutiera si feroviara din Romania.Motiunea inaintata de PNL si PMP este numita "Mandatul Ministrul Cuc cu numarul trei este unul de nota 3!". Textul motiunii a fost dezbatut astazi, in plenul Camerei Deputatilor, urmand sa fie supusa la vot miercuri.Ziare.com v-a transmis, in format LIVE TEXT, cele mai importante momente ale dezbaterii motiunii impotriva ministrului Razvan Cuc:17:40 - Presedintele de sedinta, Florin Iordache, anunta incheierea timpului de dezbatere. Motiunea urmeaza sa intre la vot miercuri, a mai spus Iordache, in incheiere.17:35 - Ministrul Razvan Cuc ia cuvantul si incepe sa li se adreseze deputatilor din Opozitie cu apelativul "voi"."De ce e suparat domnul Orban? Ca nu stiu sa cant la chitara si sa fac poze cu maimuta? Pe vremea lui, ministri in minister erau constructorii, nu domnul Orban.Voi ce rezultate ati avut la minister? Zero! (...)In ziua protestului (#sieu -n.red.), a fost, intr-adevar, o stire importanta. S-a spus atunci ca domnul Iohannis si-a luat o pauza. Asa am aflat ca dumnealui munceste", a spus Razvan Cuc.18:36 - Deputatul ALDE Alexandru Baisanu sustine ca, in buna parte, de vina pentru lipsa autostrazilor este Traian Basescu , din cauza ca acesta a spus ca nu ne trebuie astfel de sosele.Totusi, Baisanu spune ca daca actualul ministru al Transporturilor nu face ce a promis, va fi primul parlamentar care va recunoaste ca ALDE s-a inselat mizand pe Razvan Cuc.17:31 - Deputatul USR Iulian Bulai sustine ca modalitatea prin care PSD vrea sa contruiasca autostrazi - adica parteneriatul public privat (PPP) - nu mai este vazut cu ochi buni la nivel european.In plus, sustine Bulai - daca PPP ar fi mers bine in cazul Autostrazii A8 - ar fi trebuit sa trebuit deja sa stim care sunt contructorii dispusi sa faca autostrada. Or, pana la acest moment, Guvern ...citeste mai departe despre " Deputatii Opozitiei vor sa-l dea jos pe Cuc: N-ati construit niciun kilometru de autostrada! Cum se apara ministrul " pe Ziare.com