LIVE Florin Citu renunta la mandatul de premier

"Domnul Florin Vasile Citu si-a depus astazi mandatul de prim-ministru desemnat. Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a luat act de aceasta decizie si urmeaza sa faca o declaratie de presa in cursul acestei seri", a transmis Administratia Prezidentiala.Decizia a fost luata cu putin timp inainte de sedinta celor doua Camere ale Parlamentului, care trebuia sa aiba loc la ora 16:00, pentru a da votul de investitura Cabinetului Citu.Existau sanse foarte mari ca noul Executiv sa primeasca voturile necesare investirii, totusi, Florin Citu a luat o decizie la care nimeni nu se astepta.PNL, care s-a tinut mult timp pe pozitii declarand ca va vota impotriva propriului guvern pentru a fi declansate alegeri anticipate, intr-un final a anuntat ca va vota pentru.Pentru si cu voturile la vedere au anuntat ca vor vota si USR, PMP, ALDE, Pro Romania, UDMR si minoritatile nationale. Chiar si din randurile PSD erau parlamentari dispusi sa treaca Guvernul Citu, desi oficial s-a anuntat ca PSD asigura doar prezenta, dar nu voteaza pentru.De mai bine de o luna, Romania are un Executiv interimar, dupa ce in 5 februarie, la doar trei luni de la investire, Guvernul Orban a fost demis prin motiune de cenzura.Ziare.com va transmite, in format LIVE TEXT, cele mai noi informatii de pe scena politica:15:54 - Este oficial. Florin Citu si-a depus mandatul de premir desemnat, a anuntat Administratia Prezidentiala. Klaus Iohannis a luat act de decizie si va sustine o declaratie de presa joi."Domnul Florin Vasile Citu si-a depus astazi mandatul de prim-ministru desemnat. Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a luat act de aceasta decizie si urmeaza sa faca o declaratie de presa in cursul acestei seri", a transmis Administratia Prezidentiala, joi.15:37 - DSU a dat aviz pentru sedinta de plen a Parlamentului.15:32 - Florin Citu a decis sa-si depuna mandatul, au declarat surse din PNL apropiate deciziei pentru Ziare.com. Se pare ca ar fi luat aceasta decizie dupa o discutie cu presedintele Klaus Iohannis si Ludovic Orban.15:12 - Liderul UDMR, deputatul Kelemen Hunor, nu exclude posibilitatea amanarii alegerilor locale, in functie de evolutia epidemiei de coronavirus, si a precizat ca liderii politici se vor intalni peste aproxi