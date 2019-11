Guvernul Orban a trecut de Parlament. Dancila pleaca acasa

Printre cei prezenti in sala si care au acordat un vot de investitura noului Executiv s-au aflat si cativa parlamentari Pro Romania, precum si senatorul PSD Eugen Gioanca. Asta cu toate ca liderii celor doua formatiuni, Victor Ponta si Viorica Dancila, i-au amenintat cu excluderea pe cei care sustin Guvernul Orban.Ziare.com a prezentat desfasurarea sedintei plenului Parlamentului in care este votat Guvernul Orban:17:05 - Ludovic Orban este chemat la tribuna sa sustina un discurs. "Va multumesc si aveti incredere in noi", a spus Orban.17:02 - Guvernul Orban a trecut, cu16:56 - Surse citate de televiziunile de stiri anunta ca Guvernul Orban a trecut, cu 240 de voturi pentru.16:50 - S-a incheiat votul, incepe numararea bilelor.16:01 - Senatorul PSD Eugen Gioanca a votat pentru Guvernul Orban, fiind aplaudat de cei din sala.15:53 - A inceput votul. Acesta este secret, prin bile. In acelasi timp se face si prezenta, prin apel nominal.15:50 - Liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, a cerut verificarea cvorumului de sedinta prin apel nominal. Deputatul PNL Florin Roman a anuntat ca sunt 241 de parlamentari prezenti in sala, respectiv 178 deputati si 63 de senatori, si cere sa se inceapa votul.Citeste mai departe despre " LIVE Guvernul Orban a trecut de Parlament. Urmeaza juramantul la Cotroceni, iar Dancila pleaca acasa " pe Ziare.com