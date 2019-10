238 de parlamentari de la toate partidele, incluisv PSD, au votat pentru demiterea Guvernului. Victoria a fost anuntata de liderul PNL Ludovic Orban, care a spus insa ca nu este o zi de bucurie pentru el, cel care va fi propus de partidul sau sa fie premier, pentru ca "guvernarea Romaniei este un lucru mult prea grav".Urmeaza acum ca Parlamentul sa emita hotararea de demitere a Guvernului, ca presedintele Iohannis sa convoace consultari cu partidele parlamentare, iar la final sa anunte premierul desemnat. Acesta isi va face echipa sa si va merge in Parlament sa obtina votul de incredere. Urmatoarele alegeri parlamentare vor avea loc in toamna lui 2020, insa mai multe voci din Opozitie, in frunte cu cei de la USR, cer alegeri anticipate.In ce-l priveste pe Iohannis, acesta anuntase inca de la sfarsitul lunii trecuta ca "abia astept sa treaca motiunea sa scapam de PSD".Vezi cum s-a desfasurat filmul zilei in care PSD a pierdut majoritatea si Guvernul Dancila a fost demis in ParlamentZiare.com va va prezenta, in format LIVE TEXT, declaratia presedintelui Klaus Iohannis:- Buna ziua!- Rezolvat! Astazi a castigat Romania. Astazi votul romanilor dat pe 26 mai la referendum a fost intru totul si pe deplin respectat.- Caderea Guvernului PSD e rezultatul firesc al reactiei intregii societati fata de abuzurile si incompetenta acestui Guvern.- Felicit PNL pentru aceasta motiune de cenzura si efortul pentru a gasi sprijin pentru acest demers.- Felicit si celelalte partide de opozitie care au pus umarul la indepartarea acestui guvern esuat.- Am reusit sa blocam dezastrul PSD. Ma bucur ca ratiunea a prevalat. ...citeste mai departe despre " LIVE Iohannis, dupa ce Guvernul Dancila a fost demis in Parlament: Rezolvat! " pe Ziare.com