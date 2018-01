Juncker: Daca Legile Justitiei raman asa, discutam altfel despre Schengen si MCV. Nu acceptam pasi inapoi

Seful statului se afla la Bruxelles pentru a discuta cu Juncker si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, una dintre teme fiind modificarile aduse Legilor Justitiei, anunta Administratia Prezidentiala.La finalul vizitei, Klaus Iohannis va avea o intrevedere si cu Joseph Daul, presedintele Partidului Popular European.Donald Tusk i-a trimis deja si un mesaj clar noului premier Viorica Dancila referitor la obligativitatea respectarii statului de drept si a continuarii luptei anti-coruptie pentru ca romanii sa se bucure in continuare de beneficiile din cadrul UE.Citeste aici scrioarea trimisa de Tusk Guvernului DancilaZiare.com va prezinta, in format LIVE TEXT, discursurile lui Klaus Iohannis si al lui Jean-Claude JunckerJean Claude Juncker- Ne bucuram ca presedintele Romaniei a ajuns la Bruxelles, ma gandesc la viitoarea presedentie prin rotatie a UE care va fi detinuta de Romania, ma gandesc cu optimism- Am discutat mai multe subiecte- L-am lasat pe presedintele roman sa va spuna mai multe, pentru ca pe mine ma auziti tot timpul.Klaus Iohannis- Am discutat despre mai multe subiecte, mai ales despre presedintia UE- Am discutat insa si despre viitorul UE, despre crize, si chestiuni foarte concrete, cum ar fi cadrul financiar multianula- Am vorbit si despre situatia interna. A existat un interes proportional cu evenimentele de acasa- In pregatirea Consiliului avem foarte multe de rezolvat. Vreau sa ii multumesc domnului Juncker pentru disponibilitatea de a veni in sprijinul Romaniei- Dosarele care vor fi scadente in timpul presedintiei noastre sunt complicate: Brexit, negocierile privind bugetul UE post 2020, si viitorul UE. Am vorbit astazi despre toate acestea in Consiliul Comisarilor- Cred ca va asteptati sa spun macar o fraza despre abordarea Legilor Justitiei in Romania- Sunt hotarat si sunt convins ca voi reusi ca aceste discutii sa se termine cu legi care vor fi in varianta cea mai buna, legi care pot fi folosite practic.- Raman la parerea ca independenta Justitiei e intangibila. Ma voi implica total si voi face absolut tot ce poate face un presedinte pentru a pastra lucrurile asaIntrebari- (pentru Juncker) Ce risca Romania dupa toate criticile pe care le-a... citeste mai departe despre " Juncker: Daca Legile Justitiei raman asa, discutam altfel despre Schengen si MCV. Nu acceptam pasi inapoi " pe Ziare.com