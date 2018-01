"Am ascultat foarte multe opinii legate de formarea noului Guvern, de desemnarea primului ministru.Azi am ascultat opiniile si argumentele politicienilor, dar am reusit ieri, aseara, astazi, intre intalniri, sa ascult si opiniile oamenilor simpli.Sunt foarte multe opinii si foarte multe argumente, legate de politica partidelor. Sunt multe legate de politica interna a Romaniei, de politica externa si de securitatea Romaniei.In primul rand aceasta decizie trebuie sa fie conforma cu Constitutia si cu CCR in materie de desemnare. Aici, argumentul cel mai puternic este aritmetica parlamentara. In Parlament, dupa consultari, este foarte clar: PSD dispune de o majoritate. Si atunci, cantarind toare argumentele, tinand cont de situatia concreta am decis sa dau PSD inca o sansa si sa desemnez persoana propusa de PSD, pe doamna Dancila.Dar acum, PSD trebuie sa performeze", a spus Iohannis.Citeste mai departe despre " Iohannis mai da o sansa PSD: Viorica Dancila va fi primul premier-femeie al Romaniei " pe Ziare.com