Klaus Iohannis, mesaj catre romani: Pe 26 mai, puterea e la voi. Nu irositi dreptul la vot, nu lasati PSD sa decida in locul vostru!

In schimb, intrebat de jurnalisti, Klaus Iohannis a declarat ca nu va mai acorda PSD o alta sansa, in cazul in care pica Guvernul Dancila.Ziare.com a transmis in format LIVE TEXT declaratiile presedintelui:- In 26 mai se voteaza la referendum si PSD-ului ii e frica de acest vot si incearca sa boicoteze acest vot.- Activistii umbla peste tot in tara sa explice oamenilor ca acest referendum nu ar fi important. E jalnica aceasta incercare.- Mai mult, a dat Dragnea ordin la CNA sa ignore referendumul. Prima data in istorie, CNA a refuzat sa acorde timpi de antena pentru referendum. Nici nu au vrut sa ia in discutie chestiunea. Mi-au spus sa ma descurc cu partidele.- Romanii nu trebuie sa se teama. Daca vor sa stie de ce voteaza, sa se uite la ce s-a intamplat in campanie, la Topoloveni, oameni arestati si dusi la politie. Targoviste fost oras inchis fiindca PSD a vrut sa isi faca campania electorala.- Dreptul la vot e castigat de romani in decembrie 89. Romani, nu irositi dreptul la vot, mergeti, votati! nu va temeti, dreptul la vot este al vostru. Pe 26 mai puterea este la voi, mergeti si decideti, nu lasati pe altii, nu lasati PSD sa decida in locul vostru!Intrebari:- (Cine va deconta un esec la referendum?) Sa vedem rezultatele si discutam.- (Dancila si Dragnea au spus ca vor vota, cum va explicati?) E tipicul PSD, au mesaj ca sa para ca sunt democrati, pe de alta parte incearca sa ii descurajeze pe romani.- (Cum vedeti pozitia premierului?) Ma bucura ca sunt pesedisti care se trezesc si isi dau seama ca aceasta politica a lui Dragnea e toxica.- (ce anunta Dragnea duminica seara?) Nimic.- (cum vedeti o competitie electorala cu Dragnea?) Atata ne mai lipseste, ca un infractor condamnat pentru fraude la referendum sa fie candidat la presedintie.- (de unde aveti informatii ca PSD boicoteaza referendumul?) Din surse publice.- (cum vedeti pozitia premierului privind remanierea, in dezacord cu cea a partidului?) E crecta, nu am mai vorbit de atunci cu premierul.- (Ana Birchall poate ramane dupa interimat la MJ?) Nu se obisnuieste.- (aducerea lui Mazare a fost bine gestionata?) Aceasta actiu