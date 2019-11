Iohannis, dupa castigarea celui de-al doilea mandat: Este cea mai categorica victorie obtinuta vreodata impotriva PSD-ului

Romanii s-au prezentat in numar mare la urne in turul doi, prezenta fiind peste cea din 10 noiembrie. De o mobilizare exemplara au dat dovada romanii din diaspora. Daca in primul tur au votat peste hotare aproape 700.000 de romani, acum s-au prezentat la urne aproape un milion de oameni. Si in tara s-au prezentat 9 milioane de romani la vot.Ziua votului in cifre, declaratii si imaginiAtmosfera la sediile partidelor: Dancila face sedinte la PSD, entuziasm la PNL, in asteptarea lui IohannisZiare.com v-a prezentat, in format LIVE TEXT, declaratia de presa sustinuta de Klaus Iohannis:- Romania a castigat astazi, dragi romani! Romania moderna, normala, europeana a castigat astazi. Romanii au fost eroii zilei de astazi, au mers intr-un numar impresionant sa voteze si acesta este cel mai important castig pe ziua de astazi. Aici o mentiune speciala pentru romanii din diaspora care au mers in numar extraordinar de mare la vot.- Este o victorie importanta, victoria de astazi. Este cea mai categorica victorie obtinuta vreodata impotriva PSD-ului! Primesc aceasta victorie cu bucurie, cu multumire, cu modestie si cu incredere in Romania.- Va promit astazi ca voi fi presedintele tuturor romanilor - si al celor care m-au votat, carora le multumesc in mod expres, si al celor care nu m-au votat. Voi fi si presedintele celor care nu au votat deloc, cu speranta ca data viitoare vor merge, totusi, la vot!- Acum sunt multe lucruri de facut. Ma voi implica pentru a crea o noua majoritate cu partide care vor duce Romania spre europenizare, spre Romania normala. Va promit inca un lucru: Voi fi un presedinte total implicat pentru Romania!- Este o infrangere semnificativa pentru PSD. Dar trebuie sa fim realisti, am castigat o lupta importanta, dar razboiul inca nu a fost castigat. Este nevoie sa mergem la vot si la locale, si la parlamentare. Abia atunci cand PSD-ul este trimis in Opozitie vom putea face ce ne-au cerut astazi romanii.- In Romania normala vor fi alegatorii liberali, vor trebui sa fie alegatorii USR PLUS, sa fie alegatorii PMP, UDMR si da, in Romania normala trebuie sa fie si alegatorii PSD-ului. Eu nu am un razboi cu alegatorii PSD-ului, eu am un razboi cu PSD-ul care incearca sa se cramponeze de putere in ju ...citeste mai departe despre " Iohannis, dupa castigarea celui de-al doilea mandat: Este cea mai categorica victorie obtinuta vreodata impotriva PSD-ului " pe Ziare.com