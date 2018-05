Iohannis trimite Legile Justitiei la CCR si sesiseaza Comisia de la Venetia

Apoi, dupa ce CCR se va exprima asupra acestor chestiuni seful statului a afirmat ca va face o noua analiza si va decide atunci daca se impune o reexaminare.Ziare.com a transmis in format LIVE TEXT declaratiile presedintelui Klaus Iohannis- Astazi, despre Legile Justitiei. Dar haideti sa ne amintim cum am ajuns aici.- In toamna lui 2016 a fost campanie pentru parlamentare si PSD ul a imbrobodit poporul cu un program cu lapte si miere si au castigat alegerile- A inceput asaltul asupra Justitiei din partea PSD. La inceputul anului PSD au venit cu acea infama ordonanta 13. Acea infama ordonanta am reusit sa o oprim impreuna. Mii de romani au iesit in strada.- Asaltul s-a mutat in Parlament si se cere promulgarea acestor legi. Procedura originala, ca sa ma exprim asa, graba lipsita de orice justificare au determinat in final foarte multa neincredere. Reforma justitiei, cum e clamata de PSD, e in continuare criticata de organizatiile magistratilor si trezeste ingrijorarea partenerilor straini.- Intregul pachet a fost adoptat intr-o saptamana si au fost necesare patru luni si trei decizii ale CCR pentru a corecta unele prevederi. Toate acestea dovedesc ca dezbaterile ar fi avut de castigat daca textele ar fi fost pe larg discutate.- Unele dispozitii de modificare ale Legii 314 au fost declarate neconstitutionale in doua randuri. Statutul procurorului este mult fragilizat. Legea 304 a venit deja la promulgare si am constatat ca in forma in care a ajuns ridica in continuare probleme.- Sunt create noi structuri menite sa timoreze magistratii. Creste rolul ministrului Justitiei in detrimentul CSM.- Pachetul legislativ de modificare a Legilor Justitiei nu corespunde asteptarilor romanilor. Am decis ca atare sa trimit intregul pachet inapoi la CCR si in paralel sa sesizez Curtea de la Venetia. Fac un apel la CCR sa nu se grabeasca si sa colaboreze cu Curtea de la Venetia.- Dupa ce Curtea se va pronunta, voi face o noua analiza a legilor si voi decide daca se impune o reanalizare***********Klaus Iohannis a sustinut si vineri o declaratie de presa in care i-a cerut demisia premierului Viorica Dancila, pentru ca nu face fata pozitiei de prim-ministru. Mai mult, seful statului a afirmat ca ii retrage increderea premierului.Presedintele Klaus Iohannis a invitat-o, vinerea t ...citeste mai departe despre " Iohannis trimite Legile Justitiei la CCR si sesiseaza Comisia de la Venetia " pe Ziare.com