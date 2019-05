LIVE Liderii UE s-au declarat uimiti la Sibiu de cat de calduros i-au primit romanii. Mesaj de sustinere pentru Kovesi (Foto & Video)

Dimineata a inceput cu Summit-ul Popularilor Europeni si a continuat cu reuniunea informala a sefilor de state si guverne UE, in cadrul summit-ul de la Sibiu.Cancelarul Germaniei, Angela Merkel , presedintele Frantei, Emmanuel Macron, premierul Ungariei, Viktor Orban, precum si Donald Tusk, Jean Claude Juncker, Antonio Tajani, Frans Timmermans si Manfred Weber sunt doar cativa dintre cei care se afla astazi la Sibiu. Ei au fost primiti cu aplauze si scandari pro-europene de catre romani, ceea ce i-a surprins placut, astfel ca, atipic pentru o astfel de reuniune la cel mai inalt nivel, liderii europeni s-au dus printre oameni.In cadrul intalnirilor vor fi discutate chestiuni de maxima importanta pentru viitorul UE. De exemplu, cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, a anuntat ca va propune reformarea Uniunii prin modificarea Tratatului Lisabona, liderul de la Viena pledand pentru introducerea unor reglementari europene mai stricte, inclusiv pentru protejarea statului de drept.Marii absenti de la Sibiu sunt insa Guvernul, precum si reprezentantii partidelor ce formeaza coalitia de guvernamant, PSD si ALDE. Socialistii europeni vor avea si ei o reuniune, insa niciun membru PSD nu a fost invitat, avand in vedere inghetarea relatiilor dupa actiunile impotriva Justitiei si statului de drept.Ziare.com va transmite in format LIVE TEXT cele mai importante momente si declaratii din cadrul evenimentelor de la Sibiu:14:55 - Liderii europeni se afla acum la un pranz de lucru la Muzeul National Brukenthal.14:22 - Tajani a fost intrebat de jurnalistii romani daca Parlamentul European isi mentine decizia de a o sustine pe Laura Codruta Kovesi pentru functia de procuror-sef european."Exista o continuitate administrativa. Parlamentul a luat deja decizia, care nu e revicabila", a raspuns Tajani.14:12 - Presedintele Parlamentului European Antonio Tajani a sustinut o scurta conferinta de presa in care a dat cateva detalii despre mesajul cu care a venit la Consiliul European de la Sibiu si a vorbit despre nevoia de clarificare a situatiei Brexitului in contextul alegerilor europene.14:06 - Baia de multime a liderilor UE de dupa momentul fotografiei de grup este ceva atipic pentru un astfel de summit. Sefii de state si guverne au vorbit cu sibienii care scandau Europa si Iohannis. Angela Merkel, Emmanuel Macron, J ...citeste mai departe despre " LIVE Liderii UE s-au declarat uimiti la Sibiu de cat de calduros i-au primit romanii. Mesaj de sustinere pentru Kovesi (Foto & Video) " pe Ziare.com