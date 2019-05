LIVE Milioane de romani au votat la referendum: Primele 3 judete in care s-a atins pragul de 30%

In esenta, suntem intrebati daca ne dorim o tara unde bunastarea tuturor cetatenilor este cladita cu pace, armonie si respectarea drepturilor si libertatilor oamenilor, pe principii democratice solide ca independenta Justitiei si statul de drept, sau o tara unde oricand cei care detin puterea politica sa poata sa isi puna interesele proprii in fata celor comune?Intrebarile referendumului pentru Justitie, explicateDupa ce Legea referendumului a fost modificata de PSD, ca rezultatul sa fie luat in considerare trebuie sa fie intrunite doua conditii esentiale. In primul rand, este nevoie ca 30% dintre romanii cu drept de vot sa se prezinte duminica la urne si sa ceara si buletinele de vot pentru referendum, pe langa cel pentru alegerile europarlamentare. Cu alte cuvinte, pentru ca referendumul sa fie valabil, trebuie sa participe la vot 5.480.080 de alegatori.Apoi urmeaza un nou prag: 25% de voturi valabile (care nu sunt nule), procent raportat la intreg numarul de alegatori. Astfel, referendumul va fi validat daca 4.566.734 de alegatori au raspuns fie DA, fie NU.Unde si cum votam la alegerile europarlamentare si referendumul pentru justitieDiaspora voteaza! Toate informatiile pentru romanii din strainatate despre euroalegeri si referendumZiare.com va tine la curent cu situatia prezentei la urne. Afla alaturi de noi daca referendumul va fi validat:De ce este important referendumul pentru Justitie? Momentele de care e bine sa iti aduci aminte15:22 - Primele trei judete in care s-a atins pragul de 30% pentru prezenta: Cluj (31,64%), Sibiu (31,23%) si Ilfov (31,10%).15:00 - Pana la ora 15:00, 4.170.838 de romani s-au prezentat la urne pentru a vota la referendumul pe justitie.14:55 - Peste 4 milioane de romani (22,78 %) au votat la consultarea populara pe tema justitiei. Pentru a trece de primul prag de validare (30% prezenta), mai sunt necesare 1,5 milioane de voturi.Apoi urmeaza al doilea preag: 25% de voturi valabile (care nu sunt nule), procent raportat la intreg numarul de alegatori.14:15 - La aceasta ora, datele oficiale de la BEC arata o prezenta de 20,44% la referendumul pentru justitie declansat. Comparativ, la referendumul pentru familie din octombrie 2018, prezenta finala la urne a fost de 20,41%.Precizam ca referendumul pentru familie din 2018 a fost organizat in doua zile.14:00 - 3,582, ...citeste mai departe despre " LIVE Milioane de romani au votat la referendum: Primele 3 judete in care s-a atins pragul de 30% " pe Ziare.com