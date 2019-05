Motiunea PNL si USR impotriva ministrului Finantelor a picat

Aceasta motiune, intitulata "Eugen Teodorovici - romanii iti cer sa demisionezi", a fost depusa la Senat inca de pe 8 aprilie.In textul documentului, senatorii PNL si USR au inclus o serie de mesaje din partea unor cetateni romani care isi arata nemultumirea fata de masurile luate pana acum de ministrul de Finante si ii cer sa plece acasa.Ziare.com v-a transmis in format LIVE TEXT cele mai importante momente ale dezbaterii motiunii impotriva lui Eugen Teodorovici:17:50 - Motiunea a fost respinsa cu 70 de voturi "impotriva", doar 27 "pentru" si 9 abtineri.Numarul senatorilor care au votat pentru demiterea lui Teodorovici este mai mic decat al celor care au semnat motiunea.17:30 - Senatorul PSD Serban Nicolae sustine ca, procedural, Senatul nu va putea sa isi spuna parerea asupra unor pareri ale cetatenilor.17:27 - Senatorul UDMR Tanczos Barna sustine ca se astepta la mai multe de la aceasta motiune si ca ar fi fost nevoie ca ea sa contina o analiza pertinenta a activitatii Ministrului de Finante."Trebuia sa vorbim astazi, aici, despre OUG 114, despre masuri luate fara studiu de impact, despre intarzierea bugetului...", a spus Tanczos Barna, sustinand ca UDMR nu va vota nici pentru, nici impotriva motiunii.17:14 - Florin Citu i se adreseaza din nou lui Eugen Teodorovici, cerandu-i explicatii punctuale cu privire la OUG 114 si alte masuri luate la Ministerul de Finante. Din sala se aud zgomote.Presedintele de sedinta, Claudiu Manda, intervine, ironic:"Domnule de-doua-ori-ministru Teodorovici, de la conducerea Finantelor si Fondurilor Europene, va rog sa-l lasati pe domnul senator de la PNL sa isi exprime punctul de vedere. Nu-l mai intimidati!", a spus Manda.Citu isi continua discursul.17:01 - Senatorul Daniel Zanfir (ALDE) sustine ca Florin Citu a gresit de nenumarate ori, in previziunile sale economice si incearca sa faca o lista a acestor erori.17:00 - Eugen Teodorovici sustine ca tine, totusi, sa le raspunda romanilor care i-au adresat intrebari, prin intermediul motiunii PNL si USR:"Salariul mediu net este cu 26% mai mare decat in momentul venirii PSD la guvernare. Salariile in constructii ...citeste mai departe despre " Motiunea PNL si USR impotriva ministrului Finantelor a picat " pe Ziare.com