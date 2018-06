LIVE Ziua motiunii de cenzura: UDMR nu participa la vot. PSD modifica regulamentul ca sa scape de USR

Partidele de Opozitie anuntasera de la investirea Guvernului Dancila ca vor depune motiune de cenzura, dar si ca negociaza cu parlamentari din toate formatiunile politice astfel incat demersul sa aiba sanse de reusita. Miercuri dimineata UDMR a anuntat ca nu va participa la vot, reducand astfel la minimum sansele de reusita pentru demersul Opozitiei.Mai mult, pentru jurnalisti a fost amenajat un tarc din care nu au voie sa iasa, iar in Biroul Permanent s-a discutat modificarea intempestiva a regulamentului astfel incat deputatii care nu asculta de presedintii comisiilor sa poata fi scosi cu forta de la sedinte iar ulterior suspendati chiar si pentru 30 de zile.In paralel cu evenimentele din Parlament, in strada sunt asteptati toti cei nemultumiti de guvernarea Dancila-Dragnea.Urmareste LIVE Protestul de la ParlamentZiare.com transmite principalele momente si declaratii din Parlament in format LIVE text:13:48 - Autoritatile au mobilizat un numar impresionat de forte de ordine in fata Palatului Parlamentului. Protestatarii striga: "Jandarmeria apara hotia". Protestatarii forteaza gardurile montate de jandarmi pentru protectia Parlamentului.Peste cateva minute ar trebui sa inceapa sedinta plenului reunit la care se va dezbate si vota motiunea de cenzura.13:40 - Biroul Permanent al Camerei Deputatilor a anuntat convocarea unei sesiuni extraordinare in perioada 2-19 iulie, cand, conform declaratiilor anterioare date de liderii PSD, se va modifica si Codul Penal.13:39 - Claudiu Nasui (USR) anunta ca modificarile la regulament sustinute de PSD "nu au trecut", deocamdata."Ele apartin dl Nicolicea, s-au dus la comisia pentru regulament, condusa tot de dl Nicolicea. Vom ataca la CCR daca trece asa ceva, e rusinos ca asa ceva a putut fi propus in Parlamentul Romaniei", spune Claudiu Nasui.13:30 - Europarlamentarul Catalin Ivan, ex-PSD, sustine ca UDMR ar fi obtinut de la PSD unele favoruri legate de Codul Administrativ."UDMR nu voteaza motiunea de cenzura impotriva Guvernului, UDMR obtine inca o concesie in Codul administrativ: folosirea limbii maghiare in institutiile statului si pe toate inscriptiile publice. Trocul politic dintre ...citeste mai departe despre " LIVE Ziua motiunii de cenzura: UDMR nu participa la vot. PSD modifica regulamentul ca sa scape de USR " pe Ziare.com