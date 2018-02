Intalnirea a inceput in jurul orei 11:00 si a durat aproximativ o ora, avand loc in biroul lui Liviu Dragnea din Camera Deputatilor, conform News.ro.Potrivit Digi24, in birou a intrat si Ana Birchall, vicepremier pentru implementarea parteneriatelor strategice.Intalnirea nu a fost anuntata presei, iar la finalul acesteia nu au fost facute declaratii.Aceasta a avut loc in contextul in care joi, ministrul Justitiei, Tudorel Toader va prezenta mult asteptatul raport privind activitatea DNA si va anunta ce decizie a luat in cazul sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. ...citeste mai departe despre " Liviu Dragnea a avut o intalnire cu ambasadorul Hans Klemm la Parlament " pe Ziare.com