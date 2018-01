"Vicepremierul japonez s-a intalnit si cu vicepremierul Romaniei, premierul s-a intalnit si cu presedintele Romaniei. A fost o intalnire si cu niste companii importante, si cu ministrul Economiei s-au intalnit si eu cred ca a fost o intalnire buna si sper cu efecte pe viitor", a precizat Dragnea, la o conferinta de presa.El a facut aceasta precizare in contextul unei intrebari referitoare la vizita premierului japonez, in contextul schimbarii de Guvern.Intrebat daca Romania a pierdut la capitolul imagine din cauza acestei crize politice, Dragnea a raspuns: "Stiu mai multe tari in care s-a mai schimbat Guvernul...".Liderul PSD a fost intrebat si despre decizia premierului japonez de a refuza sa se intalneasca cu oficialii Guvernului Romaniei."Este o decizie corecta a premierului japonez. E corecta, nu e nimic de reprosat", a afirmat Dragnea.Citeste si Shinzo Abe, primul premier japonez care vine in Romania. Cu cine se va mai intalni dupa ce Tudose si-a dat demisia ...citeste mai departe despre " Liviu Dragnea, despre vizita premierului japonez: Eu cred ca a fost o intalnire buna si sper cu efecte pe viitor " pe Ziare.com