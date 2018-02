Liviu Dragnea pierde un aliat important. Benjamin Netanyahu, la final. Efecte politice in Romania

Benjamin Netanyahu, liderul partidului Likud, formatiune de centru-dreapta, a fost acuzat ca a luat mita de la mai multi oameni de afaceri. Anchetatorii politiei i-au cerut procurorului sa formuleze acuzatiile impotriva actualului prim-ministru cercetat in doua dosare de coruptie.Intr-o interventie televizata, premierul israelian a negat acuzatiile si a spus ca nu-si va da demisia."Am obligatia de a continua sa conduc Israelul intr-un mod in care sa-i garantez un viitor sigur. Voi stiti ca tot ce am facut a fost pentru binele tarii", a declarat Netanyahu in interventia care a durat 12 minute, citat de New York Times.O veste proasta pentru social democratiConform unei analize realizate de cotidianul Haaretz, actualul premier are putine sanse sa ramana in functie in urma cererii facute de politie in cele doua cazuri de coruptie in care Benjamin Netanyahu e acuzat ca a primit cadouri scumpe de la oameni de afaceri in valoare de 300.000 de dolari, cum se arata intr-unul din dosare.In al doilea dosar, premierul e acuzat de trafic de influenta pentru ca a conspirat impreuna cu proprietarul unui trust de presa pentru a bloca distributia cotidianului rival in schimbul publicitatii pozitive de care s-ar fi bucurat Netanyahu din partea trustului de presa ajutat.O asteptata demisie a lui Netanyahu reprezinta o veste proasta pentru Liviu Dragnea. Liderul PSD a reusit in ultimii ani, din postura de presedinte al Camerei Deputatilor, sa dezvolte o relatie personala cu premierul israelian. Izolat la nivel european din cauza condamnarii penale pentru coruptie, Liviu Dragnea, ajutat de consilierii sai evrei, s-a concentrat pe relatia cu Israelul si cu premierul acestei tari."Am discutat cu domnul Netanyahu despre oportunitatile de a consolida cooperarea noastra prin atragerea capitalului israelian in Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii, dar si in alte sectoare ale economiei romanesti", a declarat Liviu Dragnea, la intoarcerea din vizita oficiala la Tel Aviv care a avut loc in iulie anul trecut.Intre timp, Fondul Suveran de Dezvoltare, o constructie economica ce a fost criticata de mai multi experti, care ar fi urmat sa cuprinda companiile publice profitabile din Romania, a fost tras pe linie moarta din cauza crizelor politice succesive din interiorul partidului ...citeste mai departe despre " Liviu Dragnea pierde un aliat important. Benjamin Netanyahu, la final. Efecte politice in Romania " pe Ziare.com