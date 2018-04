Liviu Dragnea se intalneste, joi, cu Netanyahu, la o zi dupa ce Viorica Dancila a deschis vizita oficiala in Israel

Astfel, la o zi dupa ce delegatia oficiala a premierului Viorica Dancila a sosit in Israel, presedintele Camerei Deputatilor va ajunge si el la Tel Aviv.Deplasarea are loc la invitatia premierului Benjamin Netanyahu, in contextul aniversarii a 70 de ani de la stabilirea relatiilor diplomatice romano-israeliene, precum si a 70 de ani de la declararea independentei Israelului."Pe durata acesteia, Liviu Dragnea va avea intrevederi cu presedintele Statului Israel, Reuven Rivlin, si cu premierul Benjamin Netanyahu", se arata intr-un comunicat de presa.Mutarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim - miza pentru Liviu Dragnea si ce consecinte ar putea aveaPremierul Viorica Dancila a avut deja, miercuri, o intrevedere cu omologul sau israelian, Benjamin Netanyahu.Cei doi demnitari au discutat despre relatiile bilaterale dintre cele doua state, dar si un parteneriat in domeniul noilor tehnologii, potrivit unui comunicat de presa al Palatului Victoria remis Ziare.com.In acelasi document se arata ca "premierul israelian a salutat adoptarea de catre Guvernul Romaniei a cadrului de lansare a dezbaterii privind relocarea ambasadei Romaniei la Ierusalim".Amintim ca, Liviu Dragnea, Viorica Dancila si Teodor Melescanu se afla zilele acestea in Israel, vizita ce a fost tinuta secret pana in ultimul moment.Abia marti seara, Guvernul a anuntat agenda acestei vizite oficiale, care a inceput miercuri, la invitatia prim-ministrului Netanyahu.Cat despre plecarea lui Liviu Dragnea in Israel, aceasta a fost confirmata abia miercuri. Si nu de PSD sau Camera Deputatilor (unde este presedinte), ci de catre ambasadorul Israelului la Bucuresti.Miercuri Liviu Dragnea ar fi trebuit sa fie prezent la Inalta Curte, unde erau programate pledoariile finale in Dosarul Angajarilor fictive din Teleorman, in care este inculpat.La termenul de miercuri, s-a decis amanarea sedintei de judecata dupa ce avocatii unor inculpati au cerut instantei sa solicite de la Parchetul General date privind rolul SRI in acest caz. ...citeste mai departe despre " Liviu Dragnea se intalneste, joi, cu Netanyahu, la o zi dupa ce Viorica Dancila a deschis vizita oficiala in Israel " pe Ziare.com