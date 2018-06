Ludovic Orban: Credeti ca Romania mai are vreo sansa sa fie primita in OECD dupa decizia CCR?

"Uitati-va la reactiile in urma deciziei Curtii Constitutionale, reactia venita de la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica. Ganditi-va ca Romania este in curs de aderare la OECD. Credeti ca mai are vreo sansa Romania sa fie primita la OECD dupa pozitia exprimata de directorul din cadrul OECD apropo de decizia CCR sau alte pozitii publice exprimate de oficiali de la nivel international, in urma acestei decizii a Curtii", a spus, duminica, la Medias, in judetul Sibiu, intr-o conferinta de presa, presedintele PNL, Ludovic Orban.Seful structurii anticoruptie din cadrul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, Drago Kos, a declarat in exclusivitate pentru Ziare.com ca "recenta decizie a CCR contravine in mod evident echilibrului puterilor in stat in tara dvs si independentei sistemului judiciar".Ulterior, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, pe Facebook , ca luni se va adresa Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD), ca sa i se comunice daca declaratiile lui Drago Kos, care a criticat decizia CCR, au fost facute in nume propriu sau in numele Organizatiei."Amenintari de la OECD, sau manipulari interne? Luni dimineata ma voi adresa OECD pentru a comunica in mod oficial daca afirmatiile dlui Drago Kos au fost facute in nume propriu sau in numele OECD, asa cum acrediteaza titlul materialului intocmit de Ziare.com. Intr-un articol publicat in data de 1 iunie, se afirma faptul ca in numele OECD, dl Drago Kos a facut o serie de afirmatii, de o mare gravitate, la adresa instantei de contencios constitutional romane. Totodata, aceeasi publicatie, citeaza, atribuind aceleiasi surse, de asemenea in numele OECD, afirmatiile potrivit carora Ministrul vostru al Justitiei va invata curand, intr-un mod dur, ca este intr-o mare eroare", a scris Tudorel Toader, pe Facebook.Curtea Constitutionala a aratat, in comunicatul oficial privind decizia de existenta a conflictului institutional intre presedinte si ministrul Justitiei, ca seful statului urmeaza sa emita decretul de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. ...citeste mai departe despre " Ludovic Orban: Credeti ca Romania mai are vreo sansa sa fie primita in OECD dupa decizia CCR? " pe Ziare.com