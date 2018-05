Liderul liberal efectueaza de duminica pana miercuri o vizita oficiala in Germania alaturi de o delegatie a partidului. Din delegatia PNL fac parte secretarul general, Robert Sighiartau, purtatorul de cuvant al PPE, Siegfried Muresan, vicepresedintii PNL Vlad Nistor si Cristian Busoi, europarlamentarul PNL, Daniel Buda.Citeste si: Siegfried Muresan, dupa inscrierea in PNL: Traseisti sunt cei care dimineata sunt de stanga, seara de dreaptaMarti, Orban se va intalni cu presedintele Konrad-Adenauer-Stiftung, Norbert Lammert, fost presedinte al Bundestag, precum si cu secretarul general adjunct Gerhard Wahlers, director al Departamentului pentru cooperare europeana si internationala al fundatiei.Delegatia PNL va mai avea intrevederi cu reprezentanti ai mediului de afaceri german, reprezentanti ai guvernului federal pe probleme de energie si ai grupului parlamentar CDU/CSU din Budestag, dar si cu romanii din diaspora."Vizita este rezultatul colaborarii foarte bune pe care PNL o are cu Uniunea Crestin-Democrata din Germania in cadrul Partidului Popular European, deplasarea delegatiei Partidului National Liberal fiind realizata in urma invitatiei Konrad-Adenauer-Stiftung", se arata in comunicat.I.S. ...citeste mai departe despre " Ludovic Orban se va intalni luni cu Angela Merkel. Liderul PNL este intr-o vizita oficiala in Germania " pe Ziare.com