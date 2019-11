"Sunt astazi (miercuri, n.r.) prezent la Ministerul Finantelor Publice pentru a-l instala oficial pe noul ministru al Finantelor, Florin Citu. Am purtat o discutie inainte de aceasta conferinta de presa privind situatia finantelor. Asa cum am avertizat de cel putin un an, este clar ca starea finantelor este foarte proasta. De altfel, se vede in cifrele oficiale publicate, respectiv la executia pe 9 luni, cu un deficit de 2,6% comparativ cu cel de anul trecut, aceeasi perioada, care era de 1,6%.De asemenea se vede clar ca nu a fost indeplinit planul la incasari in materie de colectare, unde avem un minus de 11 miliarde. De asemenea, pe colectarea contributiilor se inregistreaza un minus de peste un miliard. Atat bugetul de stat, cat si cel al asigurarilor sociale de stat si al sanatatii inregistreaza un deficit", a spus Orban.Potrivit premierului, ministrul Finantelor va trebui sa stranga surubul la maximum si sa evite orice cheltuiala inutila."De asemenea, cat se mai poate, in ultimele 2 luni, sa vedem daca putem sa recuperam in ce priveste planul de incasare", a subliniat Orban.Pe de alta parte, acesta a precizat ca Florin Citu va trebui sa-si formeze echipa urmand ca saptamana viitoare sa prezinte o fotografie detaliata, la zi, a situatiei de moment si masurile pe care le va lua pentru a incerca sa limiteze deficitul bugetar, pentru a opri cheltuielile si pentru a combate in special marea evaziune fiscala.Premierul Ludovic Orban a participat miercuri la preluarea mandatului de ministru al Finantelor de catre Florin Citu.Citeste si:A ajuns Citu la Finante. Se pregateste de criza si pune la cale reorganizarea ANAF ...citeste mai departe despre " Ludovic Orban: Starea finantelor este foarte proasta. Avem un minus de 11 miliarde la incasari " pe Ziare.com