Lupta cu UE nu e legitima, nimeni nu are mandat popular pentru asa ceva. Cine isi asuma consecintele? Interviu

Intr-un interviu acordat Ziare.com, acesta afirma ca noul atac lansat zilele acestea de la Bucuresti impotriva principiilor si valorilor fundamentale ale Uniunii Europene ne subrezeste pozitia si in NATO, pentru ca cele doua organizatii se suprapun in mare masura."Avem multe alte informatii publice care arata ca cineva se pregateste de o confruntare pe termen lung cu Occidentul, pentru care e nevoie de resurse, de bani, televiziuni, de rezervisti, ca tot discutam de 'razboi'", afirma Iulian Fota, in interviul acordat Ziare.com, in care vorbeste si despre multiplele consecinte de ordin economic sau social pe care romanii le vor avea de suportat, dar pe care nu si le asuma nimeni.Ieri a fost inca o zi nefasta pentru democratia romaneasca, daca ne uitam la reactiile guvernantilor de la Bucuresti fata de raportul MCV si rezolutia votata de Parlamentul European, ambele extrem de critice. Putem spune ca am trait din nou "martea neagra"?Absolut. Reactia unei parti din clasa politica la criticile UE, fie ele justificate sau nu, este stupefianta. Acesti oameni, in maniera lor specifica, smechereasca, fara a avea onoarea gestului asumat, pe sest, au declarat "razboi" UE.Am petrecut jumatate de zi sa-mi aduc aminte cand s-a intamplat asa ceva ultima data in Romania. Mi-a venit in minte nu un moment, ci un interval de aproximativ un an, din 13 iunie 1990 pana in vara lui 1991, cand am fost singura tara din Europa Centrala care a hotarat sa semneze un tratat "de prietenie" cu URSS. Sub influenta unor cercuri radicale, anti-occidentale, pro-sovietice, timp de un an, conducerea politica a Romaniei de atunci s-a luptat cu Occidentul. Iar acea atitudine romaneasca anti-occidentala ar mai fi continuat daca nu se destrama URSS.Din nou, de ieri, anumiti oameni politici romani, sustinuti de anumite cercuri de interese, inclusiv din zona economica si din mass-media nationala, au hotarat sa declanseze un razboi subversiv anti-UE, de "eliberare nationala". Intentionat folosesc astfel de cuvinte, pentru ca toata povestea asta nefericita are si un iz de "ceausism", ca ideatica si oameni implicati, doar ca este dusa impotriva unor oameni "simpli, dar nu umili", ca sa parafrazez o celebra rem