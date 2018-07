Macovei, apel catre ministri si secretari de stat: Nu semnati orice OUG care apara o gasca de corupti

"Ministrii si secretarii de stat trebuie sa refuze sa semneze orice OUG care apara o gasca de corupti si condamna o tara intreaga la nesiguranta interna si izolare externa. Nu semnati impotriva oamenilor!Amnistia colectiva este visul oricarui infractor, pentru ca inseamna oprirea tuturor anchetelor si proceselor pentru infractiunile amnistiate si un cazier curat. Gratierea este visul oricarui infractor si oricarui condamnat, pentru ca anchetele si procesele in curs continua, dar nimeni nu va executa pedeapsa, fiind gratiata. Cei deja condamnati pentru infractiunile gratiate vor iesi din inchisoare", noteaza pe pagina personala de Facebook Monica Macovei.Europarlamentarul arata ca liderul PSD, Liviu Dragnea, vrea amnistie si gratiere ca sa scape de pedepse, indiferent de cat rau face Romaniei o astfel de masura."Asta vrea sa faca Dragnea, condamnat deja de doua ori, o data definitiv, in celalalt dosar, condamnarea este nedefinitiva. Vrea amnistie si gratiere doar ca sa scape de pedepse si anchete, indiferent de cat de rau ii va face tarii sale.Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executareLiviu Dragnea, condamnat la un an de inchisoare cu suspendareNu exista nicio urgenta pentru amnistie si gratiere. Mai mult, din februarie 2017, in Parlament exista o lege privind gratierea, pe care PSD&ALDE nu s-au mai grabit sa o adopte dupa momentul OUG 13. De ce ar redeveni acum o urgenta?", mai scrie Macovei pe reteaua sociala.De asemenea, ea a evocat si declaratiile lui Darius Valcov, consilierul Vioricai Dancila condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare pentru 3 infractiuni de coruptie, care luni seara a spus ca "un moment zero in anul Centenar ar fi un moment bun pentru toata lumea", referindu-se la amnistie si gratiere.Condamnat la 8 ani de inchisoare, Valcov vrea gratiere: Moment zero in anul Centenar e potrivit pentru toata lumeaDarius Valcov sustine ca economia a crescut cu 24%: Amnistia fiscala se face, nu se discuta. E in programul de guvernare"Consilierul infractor al prim-ministrului, Darius Valcov, condamnat in prima inst ...citeste mai departe despre " Macovei, apel catre ministri si secretari de stat: Nu semnati orice OUG care apara o gasca de corupti " pe Ziare.com