Macron vede NATO in "moarte cerebrala", dar Romania nu crede ca Alianta e in criza

Potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Afacerilor Externe (MAE), seful diplomatiei romane a precizat ca "Romania nu impartaseste opiniile conform carora Alianta este in criza si a subliniat ca procesul de adaptare a NATO trebuie sa continue"."Orice proces de reflectie pe tema viitorului Aliantei trebuie, in viziunea Romaniei, sa poata identifica eventualele probleme interne si provocarile externe ale NATO, sa faciliteze procesul de adaptare a Aliantei si sa inlature orice perceptii - care sunt oricum eronate - cum ca Alianta ar fi in criza.Un astfel de proces ar putea conduce, in opinia ministrului roman de Externe, la modernizarea conceptului strategic al NATO", se arata in comunicatul MAE.Amintim ca cel mai vehement critic al situatiei in care se afla acum NATO este presedintele Frantei, Emmanuel Macron, care recent a spus intr-un interviu: "Ceea ce suntem pe cale sa traim este moartea cerebrala a NATO".In schimb, cancelarul german Angela Merkel nu este de acord cu afirmatiile presedintelui francez privind NATO, considerand ca acesta a folosit "termeni radicali"."Eu nu cred ca o astfel de apreciere intempestiva este necesara, chiar daca avem probleme, chiar daca trebuie sa ne dezmeticim", a spus Merkel.Contributiile concrete ale Romaniei la NATOLa reuniunea de la Bruxelles, Bogdan Aurescu a subliniat importanta deosebita a unitatii si solidaritatii statelor aliate, in perspectiva reuniunii la cel mai inalt nivel de la Londra, subliniind importanta unui mesaj puternic de sustinere a Articolului 5 al Tratatului de la Washington.A prezentat contributiile concrete ale Romaniei in acest sens, materializate atat in asigurarea resurselor necesare pentru modernizarea fortelor armate nationale (2% din PIB), cat si in contributiile semnificative la operatiile si misiunile aliate.El a evidentiat necesitatea continuarii progreselor concrete in implementarea deciziilor adoptate, inclusiv cele vizand flancul estic al Aliantei in ansamblul sau. In acest context, a subliniat importanta implementarii depline a deciziilor referitoare la regiunea Marii Negre si a asigurarii unor contributii sporite din partea aliatilor, in vederea consolidarii posturii aliate de descurajare si aparare in aceasta regiune, in plan terestru, maritim si ae