Mai e vreo sansa? DA! O lectie pentru presedinte

O operatiune de control al pagubelor impinge pe diverse surse scenariul induiosator al iminentei suspendari a presedintelui, pe care acesta l-ar fi dejucat prin numirea Vioricai Dancila. Cu alte cuvinte, PSD era gata sa-l suspende, presedintele a aflat si le-a facut-o!In primul rand, nu cred ca acum, in actualele circumstante, PSD se arunca in aventura unei suspendari cu toate costurile ei politice de dragul Vioricai Dancila. Adica, daca presedintele spunea "nu dna Dancila, dar veniti tot voi, majoritatea, cu o propunere mai solida si eu o accept", PSD se arunca in foc pentru dna Dancila? Asta dupa ce si-a dat jos al doilea guvern si cu cateva zile inainte sa vina primii fluturasi de dupa marea revolutie fiscala?Dar sa zicem ca ma insel si asa s-ar fi intamplat. Ce facem? Ramanem sub semnul acestui santaj? Daca maine ministrul Justitiei va cere revocarea dnei Kovesi sau a dlui Lazar, presedintele va semna sub amenintarea suspendarii? Daca santajul acesta ramane argumentul ultim pentru orice decizie, va ajunge sa semneze tot ce ar fi semnat interimarul Tariceanu si tot acolo vom fi. Si care e castigul ca ar ramane in neintrerupt in functie?Pana la urma, un sef de stat este un barbat care nu cedeaza la santaj si lupta in limite legale si constitutionale, pentru apararea unor principii si a tarii, adica asa cum ar fi fost acum. Si nu am nici cea mai mica indoiala ca si mai multi romani decat in noaptea celor 600 de mii de luminite s-ar alinia in spatele lui imediat si l-ar apara.Spun limite constitutionale pentru ca insasi CCR ii da dreptul presedintelui sa refuze propunerile majoritatii.Comisia pentru revizuirea Constitutiei, condusa de Crin Antonescu , a dorit modificarea art 103 din Constitutie exact in acest sens: "Presedintele Romaniei il desemneaza drept candidat pentru functia de prim-ministru pe reprezentantul propus de partidul politic, respectiv de alianta politica participante la alegeri care au obtinut cel mai mare numar de mandate parlamentare, potrivit rezultatului oficial al alegerilor."In Decizia nr.80 din 16 februarie 2014, CCR a calificat aceasta modificare neconstitutionala "intrucat incalca limitele revizuirii". Asta inseamna ca insasi CCR ii recunoaste presedintelui dreptul de a refuza numele propus, iar amputarea lui ar insemna o restran ...citeste mai departe despre " Mai e vreo sansa? DA! O lectie pentru presedinte " pe Ziare.com