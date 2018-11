Apel catre Iohannis: Nimic nu o recomanda pe Olguta Vasilescu sa preia Ministerul Transporturilor

Asociatiile iesene "Moldova vrea Autostrada" si "Impreuna pentru A8" au trimis, luni seara, o scrisoare deschisa presedintelui, in care isi exprima ingrijorarea ca la Ministerul Transporturilor a fost nominalizata Olguta Vasilescu pe care nu o recomanda nimic pentru acest post."Guvernul Viorica Dancila a suferit o noua remaniere, pe pozitia de viitor ministru al Transporturilor fiind nominalizata doamna Lia Olguta Vasilescu.Urgenta construirii infrastructurii principale a Romaniei solicita un ministru extrem de competent, foarte bun cunoscator al domeniului infrastructurii si transporturilor, capabil de a rezolva aceasta intarziere majora.Domnule presedinte, ne exprimam ingrijorarea ca persoana aleasa pentru acest portofoliu este departe de a intruni calitatile mai sus mentionate, fapt ce va duce la perpetuarea situatiei actuale, cu repercusiuni majore asupra dezvoltarii Romaniei. Absolut nimic din activitatea doamnei Lia Olguta Vasilescu nu o recomanda pentru acest post deosebit de important", se arata in scrisoarea trimisa de cele doua asociatii civice iesene catre presedintele Romaniei.Totodata, cele doua asociatii ii cer sefului statului sa analizeze "cu foarte mare atentie" aceasta nominalizare si sa decida "ce este mai bine pentru Romania".Pe de alta parte, unul dintre reprezentantii asociatiei "Moldova vrea Autostrada", Dorin Dobrincu, a scris, luni seara, pe Facebook ca Olguta Vasilescu s-a remarcat la Ministerul Muncii "prin tupeu, agresivitate, nicidecum prin pricepere manageriala"."Catastrofa a fost la Munca, tot asa se anunta si la Transporturi", a adaugat Dorin Dobrincu.Asociatiile iesene "Moldova vrea Autostrada" si "Impreuna pentru A8" continua strangerea de semnaturi pentru a forta Guvernul sa inceapa cat mai repede constructia de autostrazi in Moldova, campania fiind declansata in urma cu o luna.Initiatorii actiunii sustin ca infrastructura reprezinta "o conditie obligatorie pentru dezvoltarea durabila economica si sociala a Moldovei si recuperarea decalajului fata de restul tarii".Comitetul Executiv al PSD a decis ca Olguta Vasilescu sa preia Ministerul Transporturilor, in locul lui Lucian Sova. ...citeste mai departe despre " Apel catre Iohannis: Nimic nu o recomanda pe Olguta Vasilescu sa preia Ministerul Transporturilor " pe Ziare.com