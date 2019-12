Mai multe ONG-uri au trimis Parlamentului propuneri privind finantarea partidelor politice si campaniilor electorale

Semnatarii remarca in document ca modificarea Legii 334/2006 prin Legea 34/2018 a determinat cresterea semnificativa a limitelor sumelor ce pot fi alocate, prin raportarea la Produsul Intern Brut (cel mult 0.04%) si nu la bugetul de stat, dupa cum stabilea legislatia anterior, context in care apreciaza ca finantarea aproape in intregime a partidelor politice de la bugetul de stat este un principiu care poate conduce la reducerea competitivitatii electorale si asigurarea de avantaje unui grup restrans de partide care primesc subventii semnificative."Limita maxima la care ar fi putut ajunge subventiile in 2019 este de aproape 400 de milioane de lei. Aceasta crestere trebuie privita in contextul in care competitorii electorali pot solicita in conditiile legii si rambursarea cheltuielilor electorale daca obtin cel putin 3% din voturi. Astfel, s-au creat doua mecanisme care permit partidelor politice sa primeasca bani de la bugetul de stat.Ambele mecanisme sunt, in fapt, accesibile unui grup restrans de partide, de obicei cele parlamentare. Pornind de la premisa ca, printre altele, rolul unui partid politic este de a crea legaturi cu sustinatorii si de a asigura conditiile organizatorice si financiare pentru a-si desfasura activitatile recurente si pentru a participa la alegeri, finantarea aproape in intregime a partidelor politice de la bugetul de stat este un principiu care poate conduce la reducerea competitivitatii electorale si asigurarea de avantaje unui grup restrans de partide care primesc subventii semnificative", se arata in solicitarea transmisa parlamentarilor.Semnatarii scrisorii amintesc ca intre 2021 si 2023 nu se vor organiza alegeri, iar legislatia actuala nu prevede niciun fel de conditii pentru cheltuirea banilor din subventii la finalul anului, respectiv "partidele politice parlamentare pot acumula sume de bani care le vor oferi un avantaj semnificativ in fata celorlalti competitori"."In acest context, fara a reduce in niciun fel nivelul de transparenta a finantarii partidelor politice si campaniilor electorale, solicitam:reducerea limitei maxime pentru subventi ...citeste mai departe despre " Mai multe ONG-uri au trimis Parlamentului propuneri privind finantarea partidelor politice si campaniilor electorale " pe Ziare.com