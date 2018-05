Mai putin de trei saptamani pana la noile norme GDPR - modificari radicale pentru firme si amenzi usturatoare. Legea zace in Parlament

Pe fondul cresterii infractionalitatii din mediul virtual, UE a decis inca de acum doi ani ca nu mai poate permite ca datele personale ale celor peste 500 de milioane de cetateni ai sai sa fie folosite de oricine si in orice conditii.In consecinta, pe 4 mai 2016, Uniunea a adoptat Regulamentul General privind Protectia Datelor. Acesta este, de fapt, un set de principii si de reguli care obliga operatorii de date - fie ei institutii sau firme - sa colecteze de la cetateni doar datele personale de stricta necesitate pentru desfasurarea activitatii.In plus, le impune operatorilor sa prelucreze datele oamenilor doar in conditii sigure si sa le stocheze numai cata vreme au intr-adevar nevoie de ele. In multe dintre cazuri, potrivit GDPR, datele personale ale cetateanului european vor putea fi colectate si prelucrate numai daca acesta isi exprima mai intai acordul.In plus, cetateanul va putea cere chiar stergerea unor informatii personale din evidentele institutiilor si din cele ale firmelor. Totul a fost gandit astfel incat europeanul sa poate trai in siguranta si sa se bucure de cat mai multa intimitate.La o prima vedere, o astfel de securizare a modului de colectare si prelucrare a datelor ar putea parea relativ usor de facut. La urma urmei, avem deja Legea 677/2001 care stabileste norme de protectie a datelor personale.In realitate, insa, tranzitia nu va fi deloc usoara. Dimpotriva, implementarea GDPR - o colectie de reguli care ocupa sute de pagini - va schimba radical si definitiv modul in care lucreaza cele mai multe dintre institutiile si firmele din tara noastra si din celelalte 27 de state membre UE.Obligatii noi atat pentru institutii, cat si pentru firmeSa luam, mai intai, cazul institutiilor.Cele mai multe dintre ele - incepand cu primariile si ajungand la administratiile fiscale, la spitale, la scoli, la sectii de politie etc - colecteaza si prelucreaza date persoanele ale cetatenilor ca sa isi poate face treaba.In consecinta, pentru a nu incalca normele GDPR, fiecare dintre ele ar fi trebuit sa gaseasca cea mai potrivita cale de a-si reorganiza activitatea pentru a lucra mai eficient cu datele personale ale oamenilor. ...citeste mai departe despre " Mai putin de trei saptamani pana la noile norme GDPR - modificari radicale pentru firme si amenzi usturatoare. Legea zace in Parlament " pe Ziare.com